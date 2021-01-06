受到新冠肺炎疫情影響，我國持續邊境管制，交通部部長林佳龍日前提及勞動部有相關預算科目，正與勞動部協調，對於希望留住員工的觀光業者，研擬出人才培訓計畫，對此，勞動部官員說，如果原本就是受雇勞工實施減班休息，原本就可以參與充電再出發、安心就業計畫。

勞動部官員提及，先前針對觀光導遊紓困議題，交通部曾經邀請勞動部、觀光業者開會，會中僅請勞動部說明「就安基金」的使用目的，其餘時間則多在蒐集業者意見；他也說，勞動部針對受疫情影響的期間，祭出加碼版的「充電再出發」、「安心就業計畫」及「安心即時上工」原本就未排除觀光業者使用，受雇勞工若實施減班休息可以選擇前二計畫擇一，投保在職業工會的勞工則可以選擇安心即時上工。

勞動部官員也說，至今交通部仍未向就安基金委員會提案。

據統計，疫情以來充電再出發共核定919家、1萬9372人、2億2140萬餘元，安心就業計畫共核定4萬2339人、5億4780萬元，安心即時上工則核定2萬1405人、10億5839萬元。

(中時 )