◎遭爆護女心切太激動 陶晶瑩經紀人還原現場

陶晶瑩（陶子）和李李仁婚後幸福，育有一對兒女，女兒荳荳今年14歲，對籃球很有熱情，陶子夫妻也有意栽培荳荳往籃球發展。6日驚傳陶子夫妻近日現身為荳荳球賽加油，但該場球賽因荳荳就讀國中，不符合HBL參賽者需是高中生的條件，所以無法比賽，李李仁當下情緒失控，竟向對手教練比中指。對此，李李仁致歉；陶子則透過經紀人還原當天情況，她知道女兒無法參賽後，還是留在場上繼續替選手加油。

◎英變種新冠病毒超凶 醫：應視為新的傳染病

英國變種病毒來勢洶洶，包括日本、英國提升防疫層級，以幾近封城方式看待；防疫專家、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢提出警訊，呼籲國人及相關單位，應把這一波的新冠變種病毒，視為新的傳染病，滾動式調整防疫作為，不能只靠檢疫不防疫了！

◎鎖國1個月不夠？醫預估至少到3月 曝重啟國門關鍵

台灣遭英國變種新冠病毒攻入，指揮中心急宣布鎖國1個月，暫緩外籍人士入境，對此，林口長庚醫院副院長邱政洵表示，重啟國門仍需視國際疫情及疫苗施打判斷，最快也要3月。

◎台灣意象貨機香港首航遭打壓？華航：表定飛曼谷

中華航空新貨機777F塗裝日前曝光，機身「CARGO」C字藏有台灣地圖，藉此傳達台灣意象。有週刊今日獨家披露，該架新塗裝貨機原定今日香港首航遭取消，最後改以舊貨機波音747飛。中華航空未證實此事，777F特點是省油，主要是拿來飛長程線，今日原定班表派飛泰國曼谷、紐西蘭基督城。

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(中時新聞網)