外交部中部辦事處長翁瑛敏指出，新版護照具有3大特色，11日起開放申辦。（陳世宗攝）

新版護照具有3大特色，保留現行護照封面元素，放大「TAIWAN」字樣；中華民國英文國名「REPUBLIC OF CHINA」縮小呈現，環繞於國徽旁更容易辨識。（陳世宗攝）

台灣防疫的成果讓全世界都看到台灣，我們要守護台灣，邁向全世界。外交部中部辦事處長翁瑛敏指出，新版護照具有3大特色，保留現行護照封面元素，放大「TAIWAN」字樣；中華民國英文國名「REPUBLIC OF CHINA」縮小呈現，環繞於國徽旁更容易辨識，11日起開放申辦。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧說，台灣防疫成果，不只是鼓舞民心，也讓台灣跟世界各國一起來合作；相信任何一個台灣人出國的時候，都會很驕傲的告訴大家，我來自台灣，新版的台灣護照更容易辨識，鼓勵大家可以早一點來辦，一起守護台灣，邁向全世界。

翁瑛敏處長指出，11日當天來外交部中部辦事處申辦新版護照，可獲得限量的波鴿行李掛牌和春聯等小禮物。當天中午12時前完成送件者，可與外交部領事事務局、外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處等單位送件者，參與編號前100號的新版晶片護照一同抽籤，當天以電腦抽出，並於網站公告結果。

中部聯合服務中心副執行長洪宗熠表示，行政院與外交部都致力把這個台灣推向世界的工作做好，目前台灣是全世界防疫做得最好的國家，國人持有台灣加大字樣的護照出國，一定會得到世界各國人民的尊重；另外要感謝外交部中辦所有辛苦的同仁，也期待國人1月11日趕快來辦新護照。

翁瑛敏處長強調，民眾手上的護照無論效期還有多久，都歡迎申換新版晶片護照；如果不申換也無需擔心，可以繼續使用至護照效期截止日，新版晶片護照規費及申辦護照條件與流程都沒有改變。

(中時 )