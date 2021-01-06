36歲小甜甜（張可昀）與小她5歲的圈外男友穩定交往半年多，熱戀中的小甜甜在上個月還被爆肚皮有喜，對此，小甜甜沒有正面回應，只表示：「有好消息會跟大家說，請大家不要過多揣測」，而小甜甜日前上節目《命運好好玩》被問到孕事和戀情，她也大方說了。

小甜甜登上節目《命運好好玩》分享感情，主持人何篤霖抓住機會就問「我們節目這一集要播出的時候，已經超過3個月，請問懷孕了嗎？」讓小甜甜面露尷尬說：「如果真的有什麼好事，如果我那麼快（懷孕）或去公證怎麼樣，我一定第一個就來你們這節目訴說一切。」

小甜甜被何篤霖問「懷孕了嗎？」讓她面露尷尬表情狂笑。（圖／取材自命運好好玩 官方頻道Youtube）

雖然小甜甜沒有正面回應孕事，但何篤霖提議要命理老師摸她肚子時，小甜甜卻語出驚人說：「搞不好2個，沒有啦，開玩笑的啦」。談到男友，小甜甜則甜認見過對方父女，對方人很好、也很接受她，小甜甜還和男友爸媽一起吃Buffet，小甜甜還自嘲說：「我真的忍住，不能吃太多」。

全場聽完小甜甜描述與男友父母的互動，都很為她開心，而小甜甜下秒則提到小孟老師曾說她「這輩子找不到真愛」，小甜甜還故作憤怒直呼：「真的很不準，笑死人」，逗樂全場。

小甜甜故作憤怒嗆小孟老師。（圖／取材自命運好好玩 官方頻道Youtube）

【命運好好玩】小甜甜放閃喜事到？嗆爆XX老師超不準！劉道玄淚崩挺過死劫，私下得罪蔡依林大翻臉？2021就要紅不讓！ 2021.1.04 (小甜甜、劉道玄) 【內容從57分鐘處開始】

(中時新聞網)