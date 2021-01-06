台中陳姓男子照顧腸病毒女兒，疑因忘記洗手導致自己也感染，手、腳出現明顯紅疹。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

陳男過去可能沒有得過腸病毒，紅疹好轉後，還出手腳脫皮，甚至指甲碎裂情形。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

孩童感染腸病毒，對多數家長來說司空見慣，但台中34歲陳姓男子上月照顧感染腸病毒的女兒，自己也中鏢。陳男手、腳出現明顯疹子，指甲甚至碎裂，他事後回想，可能是照顧完小孩沒洗手，到外面抽菸害自己感染腸病毒。

豐原醫院兒童感染科醫師馬瑞杉表示，陳姓患者因為女兒感染手足口病的腸病毒而被感染，雖然患者照顧時有洗手習慣，可能是抽菸過程，手指接觸唾液進而感染。雖然成人感染腸病毒的症狀比較輕微，但是少數的成人過去如果沒有得過這個類型的腸病毒，還是有可能出現較明顯症狀。

馬瑞杉指出，陳男的手、腳就有明顯疹子及喉嚨痛，甚至在疹子好轉後，還出手腳脫皮、癢痛，甚至指甲碎裂情形；馬瑞杉說明，腸病毒可以細分到100種以上的分型，少數的腸病毒會在亞急性期出現這些症狀，大概會維持1至2周左右就可以慢慢恢復。

馬瑞杉提醒，成人感染腸病毒，病毒仍會在口腔、及糞便停留一段時間，發病後1周的傳染力最強，2周之內還是有機會傳染給別人，即便狀況改善還是有傳染機會，最好預防方式還是勤洗手、戴口罩。

(中時 )