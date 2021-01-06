搶攻春節年貨商機，博客來新年第一大檔「黃金月」6日開跑，萬件年味商品3折起，首波推出「手刀搶年菜」、「年終犒賞」等專區，可以市價2到5折買到暢銷書、保暖服飾、美妝超值組、Switch遊戲、進口餐盤、品牌限量新年福袋等。預估年菜、禮盒預購買氣增3成，整體活動業績可較去年同期成長1到2成。

博客來指出，今年疫情無法出國加上年春節假期長達7天，民眾選擇在家團聚用餐時間增加，年菜、禮盒預購商機提前升溫，目前最熱門年菜套組為3到5件。年菜業績逐年成長，今年品項數逾千件較往年大增，新增多家飯店年菜及常溫年菜、鍋物，包括老協珍、南門市場、永豐餘生技、美福飯店、紅豆食府等名店名菜，現由漢來飯店年菜家鄉獅子頭奪下熱銷冠軍。

因應素食人口激增，不少名店也祭出素食年菜，如億長御坊與青葉臺菜可供選擇，7日博客來獨家開賣人氣品牌微熱山丘「新年旺來禮盒」，以及年節送禮最佳選擇《紅豆食府》伴手禮盒博客來獨家組，預估年菜、禮盒預購商機將可帶動類別業績成長逾3成。

12日起還有線上「年貨大街」開跑，一次滿足年菜禮盒、清潔掃除、除舊佈新、春節娛樂等年節4大需求。其中，掃除用品搜尋量攀升，預估在年前2～3週達高峰，受疫情影響，消費者重視室內空氣及居家環境品質，其中無線吸塵器、掃地機器人受歡迎，類別銷量較上月成長近4成，像是Dyson戴森、HITACHI日立、美國iRobot、JWAY等品牌熱門。

博客來也觀察到清潔掃除買氣旺，尤其是洗衣箱購組合，較上月銷量成長約1成，ARIEL 日本進口三合一3D洗衣膠囊、橘子工坊天然濃縮洗衣精補充包、LION日本獅王奈米樂超濃縮洗衣精，居年度洗衣用品暢銷前三名。

線上年節「開運商品展」則主打牛年限定生肖開運小物、DECOLE年牛新春限定系列等佈置新品，多款文具品牌限定福袋，還有「開運命理書展」5折起；疫情帶動家庭娛樂消費需求劇增，以派對／互動類型桌遊、電玩遊戲受青睞。

(工商 )