香港女星張沛樂是模特兒出身，擁有修長身材與F罩杯上圍，是廣大男粉絲心目中的性感女神，她前年與交往3年的「Gay界男神」林耀聲分手，如今走出情傷，被拍到跟男團「ERROR」成員吳保錡當街十指緊扣，事後認戀，沒想到男方正宮跳出來悲訴遭劈腿，張沛樂等同當了小三。

張沛樂才剛開始的新戀情，馬上遭到重大考驗，男友吳保錡的模特兒女友賴嘉賢在IG發文，表示交往2年期間始終沒安全感，理由是經常發現男友在IG跟其他女生曖昧調情，而幾個星期前，吳保錡對她突然冷淡，接著就發現自己被分手了，怒控2年交往換不到一句堂堂正正的分手要求，「連最低微的尊重也沒有」。

賴嘉賢痛訴被分手心情後，引發廣大回響，她接著發布限時動態，解釋之所以po文，是想讓外界認清事情真相，她大可公開對話紀錄佐證，但引發更多揣測評論不是她的目的，也強調跟吳保錡家人都見過，一直以為男方對她很好，但背地裡卻做出這麼多事情，因此想讓他知道「變心都要先完結上一段感情，才正式開始下一段，清清楚楚」，如今跟吳保錡沒任何關係，也釋懷了，之後不想因為被分手的事情才上娛樂版面，「想像平時一樣努力做我的幕前工作，學習更多新技能」。

至於淪為小三的張沛樂，則跟港媒表示完全信任、支持男友，「要交代的事，其實他都已經交代了」，盼外界能給空間，也希望大家理解他們，吳保錡則說，早跟賴嘉賢講清楚了，堅稱是分手後才跟現任的張沛樂交往。

(中時新聞網)