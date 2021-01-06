自大選失利、選舉訴訟接連吞敗後，川普把大選翻盤聚焦在選舉人團票認證上，除了鼓吹共和黨議員，在國會認證選舉人團票時替他推翻拜登所贏得的選舉人團票，也呼籲當時擔任儀式性主持人的副總統彭斯，要他「攔胡」拜登勝選認證。不過，據《紐約時報》與美國有線電視新聞網引述消息人士報導，彭斯已親自向川普表明，拜登贏得的選舉人團票只要經過國會認證後，他無權阻止拜登勝選。

雖然川普施壓副總統彭斯要他在選舉人票認證上拒絕拜登的選舉人團票，但彭斯已親自向川普表明，他無權如此。

報導指出，報導指出，一再聲稱大選遭竊的川普已加緊對彭斯施壓，不僅在推特上稱「副總統有權拒絕從舞弊大選中選擇出的選舉人團票」，並對他警告，「如果不阻擋拜登認證為新一任美國總統，這對他將是政治上的重大損害」。不過，彭斯5日在與總統共進午餐時，已私下向川普禮貌性表示，當國會認證選舉人團票時，整個過程內，他並未擁有權力可讓自己「脫軌演出」，好降低川普對他的期待。

報導稱，即使如此，1名消息人士表示，即使川普毫無根據指控大選舞弊叢生，彭斯仍可能聲明支持川普對抗大選的作為；一名川普的資深幕僚表示，彭斯也可能採取比預期更強硬的姿態，認為副總統會避免過於機械式的表現，以免激怒川普與他的政治基礎，「畢竟他未來也不想成為沒人關注的壁上花」。

不過這名幕僚仍指出，彭斯不太可能在國會認證選舉人團票時，自行改變憲法賦予他在其中的「儀式性」角色，會自稱「無權如此」，即使副總統想嘗試也無法，預期會解釋憲法所賦予他的權力就僅有如此，藉此舒緩川普落選的情緒。

Pres Trump: “The Vice President and I are in total agreement that the Vice President has the power to act.”



He claims Pence can “decertify the results or send them back to the states for change and certification” or send them to the House.



VP’s role is supposed to be ceremonial pic.twitter.com/KxJdEPvf3E — Yamiche Alcindor (@Yamiche) January 6, 2021

不過，川普透過競選團隊發表聲明，駁斥《紐約時報》報導為假新聞，並稱「我跟彭斯統意見一致」，「在憲法下，我們的副總統有許多選項，包括他可讓選舉人團票認證失效，並將其送回原州以便重新認證；他也可以讓那些非法且腐敗的大選結果認證失效，將其送回眾議院」。

(中時新聞網)