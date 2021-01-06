自大選失利、選舉訴訟接連吞敗後，川普把大選翻盤聚焦在選舉人團票認證上，除了鼓吹共和黨議員，在國會認證選舉人團票時替他推翻拜登所贏得的選舉人團票，也呼籲當時擔任儀式性主持人的副總統彭斯，要他「攔胡」拜登勝選認證。不過，據《紐約時報》與美國有線電視新聞網引述消息人士報導，彭斯已親自向川普表明，拜登贏得的選舉人團票只要經過國會認證後，他無權阻止拜登勝選。
報導指出，報導指出，一再聲稱大選遭竊的川普已加緊對彭斯施壓，不僅在推特上稱「副總統有權拒絕從舞弊大選中選擇出的選舉人團票」，並對他警告，「如果不阻擋拜登認證為新一任美國總統，這對他將是政治上的重大損害」。不過，彭斯5日在與總統共進午餐時，已私下向川普禮貌性表示，當國會認證選舉人團票時，整個過程內，他並未擁有權力可讓自己「脫軌演出」，好降低川普對他的期待。
報導稱，即使如此，1名消息人士表示，即使川普毫無根據指控大選舞弊叢生，彭斯仍可能聲明支持川普對抗大選的作為；一名川普的資深幕僚表示，彭斯也可能採取比預期更強硬的姿態，認為副總統會避免過於機械式的表現，以免激怒川普與他的政治基礎，「畢竟他未來也不想成為沒人關注的壁上花」。
不過這名幕僚仍指出，彭斯不太可能在國會認證選舉人團票時，自行改變憲法賦予他在其中的「儀式性」角色，會自稱「無權如此」，即使副總統想嘗試也無法，預期會解釋憲法所賦予他的權力就僅有如此，藉此舒緩川普落選的情緒。
不過，川普透過競選團隊發表聲明，駁斥《紐約時報》報導為假新聞，並稱「我跟彭斯統意見一致」，「在憲法下，我們的副總統有許多選項，包括他可讓選舉人團票認證失效，並將其送回原州以便重新認證；他也可以讓那些非法且腐敗的大選結果認證失效，將其送回眾議院」。
(中時新聞網)
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