台中慈濟醫院外科部主任余政展依日本訂定胃癌淋巴廓清手術標準，符合指引做到徹底廓清。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

胃癌病人術後回診，台中慈濟醫院外科部主任余政展仔細追蹤檢查報告。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院胃癌五年存活率比較圖。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

根據國民健康署統計數據顯示，台中慈濟醫院胃癌病人平均5年存活率，1到3期統計數據高於全國平均。外科部主任余政展指出，胃癌不論期別只要能徹底根除病灶，就能大幅提升病人存活率，團隊很開心看到亮麗成果。

國健署透過全國癌登資料庫，統計2013到2017年各醫療機構胃癌病人存活率，分析數據顯示，台中慈濟醫院胃癌5年觀察存活率全高於全國平均，尤其第一期存活率高出近1成2，也高於醫學中心平均近1成。顯示台中慈濟醫院胃癌病人照護品質已從數據獲得肯定。

余政展表示，胃癌期別依腫瘤侵犯深度與淋巴結轉移數量而定，最主要的轉移路徑是透過淋巴結。台中慈濟醫院依照日本（全世界胃癌發病率極高的國家）所訂定淋巴廓清手術標準，符合指引做到徹底廓清，拿出來的淋巴結數相對較多，數據證實治療的效果很好。

余政展的臨床經驗顯示，即使是胃癌晚期病人，只要能勇於嘗試積極手術，都能幫助病人及早避免不可挽回的狀況。即使有腹腔轉移，也可以考慮加上腹腔溫熱化學治療，提升治療成效。

除了外科手術，新一代的化學治療藥物，如標靶及免疫治療藥物也持續推陳出新。血液腫瘤科主任李典錕指出，胃癌治療依病人性別、年齡、疾病分期，是否有其它疾病，還有癌細胞的基因突變、癌細胞蛋白質的表現和相關的基因和細胞檢測，幫病人挑選最適合的治療處方，以達到治療效果最大化及副作用最小化。

李典錕指出，癌症團隊可以協助病人：從相關的化學治療藥物給藥方式、副作用並指導如何降低副作用；術後營養照護諮詢，指導造瘻口照護；追蹤監測確認病人依治療準則進行治療，團隊定期召開多專科會議，討論並擬定每位病人治療計畫，每年、每季固定檢討，設定關於癌症篩檢、診斷、治療、追蹤的品質指標，留治率、完治率，異常事件的分析檢討。

李典錕強調，病人照顧有賴藥師、營養師、傷口護理師、癌症中心個管師共同攜手合作；也感恩癌症關懷志工團隊共同把病人照顧得更好。

「早期診斷、早期治療是不二法門。」余政展表示，早期的胃癌，癌細胞僅在表面，但淋巴轉移約還有5至15％的機率，只要積極治療，預後大部份良好。他提醒，胃灼熱、上腹疼痛、噁心及食慾不振等早期胃癌臨床表現症狀，與消化性潰瘍極為類似，多半模糊且不具特異性，常因自行服用成藥，導致延誤就醫，「在還沒有症狀時，經由健康檢查早期發現，才是最好的治療方式。」

(中時 )