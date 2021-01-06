元旦剛過、農曆年關將近，大陸仍需繃緊疫情防控之弦。地處京畿重地的河北，短時間內出現大量確診病例。專家研判，由於石家莊和邢台兩地的病毒高度同源，懷疑病毒由歐洲輸入，是否與正定機場有關目前仍在調查中。專家呼籲民眾，應減少人員流動、聚集、旅途風險仍相當必要。

中新社報導，這次河北省內疫情發展迅速。1月2日石家莊市藁城區新增新冠肺炎確診病例1例，3日河北省新增本土確診病例4例、本土無症狀感染者13例，除石家莊外，邢台市也出現確診病例。4日河北新增14例本地確診病例，其中石家莊11例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），邢台3例（1例為無症狀感染者轉為確診病例）。石家莊市4日還新增了30例無症狀感染者。5日河北新增20例本土確診病例。

根據河北省方面發佈的疫調訊息，石家莊市確診病例集中在藁城區增村鎮小果莊村和劉家佐村，邢台市出現同事、親屬相繼確診。石家莊、邢台兩地確診病例活動範圍包括醫院、學校、飯店、超市等多個場所，多名確診病例參加過會議、婚禮、葬禮等人員密集活動。

親赴河北指導工作的大陸國家衛健委主任馬曉偉坦言，當前河北疫情仍處於發展階段，疫情防控形勢嚴峻。目前，河北全省已進入戰時狀態，6日將在石家莊全市範圍內全面啟動全員核酸檢測。

「隨著檢測範圍的擴大，病人數量仍在增加，說明病毒已經隱秘傳播一段時間。」5日晚間接受媒體採訪時，中國疾控中心副主任馮子健表示，河北多數確診病例第一時間並沒有到發熱門診就醫，不利於病例的早期發現，因此需要重新審視和進一步提升基層醫療機構的新冠診斷、識別能力。

進入新年，大陸國內已有北京、瀋陽、大連、黑河、石家莊、邢台等地出現散發疫情，目前全大陸範圍內有2個高風險地區和49個中風險地區。

值得注意的是，上述地區確診病例出現傳播力強、不易發現等新特點，如北京順義區個別病例檢出陽性時間超過14天，大連、瀋陽均出現一傳多的超級傳播者。這說明，當前大陸國內疫情防控形勢依然嚴峻。

在京津冀協同發展的背景下，河北疫情的「外防輸出」更為引人關注。河北省委書記王東峰強調，加強與京津及周邊省區協調聯動，以實際成效拱衛首都安全；嚴格環京「三道防線」查控，嚴防疫情輸出，堅決當好首都政治「護城河」。

另外值得注意的是，被列入高風險地區的石家莊藁城區小果莊村距離石家莊正定國際機場步行僅8公里，駕車僅需約20分鐘。

馮子健稱，目前已經發現石家莊和邢台兩地的病毒高度同源，感染者存在流行病學聯繫，可能是一起病毒傳播所致，而病毒仍然是由境外輸入，而且很可能是從歐洲輸入。但是否與機場有關目前仍在調查中。

在當前形勢下，減少人員流動、聚集、旅途風險仍相當必要。大陸國家衛生健康委員會疾控局一級巡視員賀青華日前呼籲，元旦春節期間，疫情防控工作的核心措施是減少人員流動、減少人員聚集、減少旅途風險，加強個人防護、加強社區防控、加強外防輸入。馮子健也呼籲，「不聚會、少聚會無疑是降低風險的有效舉措。」

(中時 )