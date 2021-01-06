一名自稱政府前小編的人爆料，曾被要求製圖、拉高憤怒情緒值，甚至有同事會把政府非公開資訊透露給側翼製圖，政委唐鳳則不諱言表示，「確實是真的」。對此，台北市議員羅智強肯定唐鳳大方承認，但也質疑他為何早知情卻沒有任何作為。

羅智強今（6）日在臉書表示，「我要給唐鳯半個讚」，他竟然吃了誠實豆沙包，大方承認民進黨政府的小編們，製作非政府使用的圖卡、被要求作圖卡要拉高情緒值，表達憤怒以吸引更多人、一次製作兩種版本圖卡（政黨用、政府用）、會把政府內部的非公開資訊洩漏給側翼製圖。

自稱政府前小編的人爆料，過去上班時曾被要求製圖、拉高憤怒值，甚至有同事會把政府非公開資訊透露給側翼製圖。（圖／摘自g0v.tw 台灣零時政府YouTube）

羅智強說，唐鳳等於認證民進黨執政，許多公務員是領納稅人的薪水，做民進黨的事，這是系統性的貪瀆與洩密，檢方辦是不辦？

此外，羅智強也要給唐鳯「半個爛」，身為民進黨政府的最高網路總管，說自己不認同，但從2014年知道到現在，曾有任何作為去制止這種黨國不分，以公資源做哏圖攻撃在野者、結合側翼帶風向的網軍治國黑心術嗎？

羅智強認為，民進黨內的其他人，等於是完全同流合污、默許、縱容，乃至於參與這樣的機制，成為權力腐化的一份子，曾經的民主進步黨，如今已成為黑心作圖黨、中央廚房黨、網軍造謠黨、側翼護航黨。

我要給唐鳯半個讚 但也要給唐鳯半個爛 半個讚 是他竟然吃了誠實豆沙包 大方承認民進黨政府的小編們 1. 製作 #非政府使用的圖卡。 2. 被要求作圖卡要拉高情緒值、表達憤怒以吸引更多人。 3.... 由羅智強發佈於 2021年1月5日 星期二

(中時新聞網)