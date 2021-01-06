副總統賴清德今天表示，全球智慧化的時代已經來臨，世界各國的企業都希望在區塊鏈中尋找自己的商機。目前國發會正積極推動資訊開放，包括空氣汙染、預算、防疫等數據將陸續開放，未來也會繼續推動。政府並將採取四大作為，讓業界發揮加乘作用。

賴清德今天上午出席「第四屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會」表示，人工智慧勢必會賦予人類無遠弗屆的力量，除了帶動產業的發展，也讓各項產業智慧化，全球智慧化的時代已經來臨。

他說，區塊鏈是一項非常可靠的分散式記帳技術，不僅可以追蹤有價物品，還可以運用在不動產交易上，免去中間人的介入。未來，區塊鏈勢必會為產業帶來龐大生機，目前世界各國的企業也希望在區塊鏈中尋找自己的商機。

區塊鏈與人工智慧如果再進一步結合，力量會更大。有了人工智慧的區塊鏈，效率會更高；有了區塊鏈的人工智慧，因為每一筆數據都可以追蹤的到，不僅更安全，而且也會更透明。

賴清德指出，不論是人工智慧或區塊鏈，或是人工智慧與區塊鏈的結合，都標記了一個新時代的來臨。「新時代對臺灣而言，也是一個非常好的機會」；這幾十年來經過大家的努力，有幾項優勢會讓臺灣在未來的智慧新時代立於不敗之地，甚至更占有一席之地。

他列舉臺灣資通訊製造業是世界第一，包括Notebook、半導體，還有伺服器或IC封裝設計等，都占有關鍵地位；臺灣有約130萬家中小企業，在國際上具有相當的實力；臺灣科技化的程度高，我們有高水準的智慧醫療服務及健保，政府智慧化程度也深受肯定。

賴清德強調，臺灣不僅在硬體製造上世界第一，在應用的垂直整合領域上也具有相當的基礎。臺灣在推動政府資料開放上，曾獲「開放知識基金會」(OKFN)評比全球第一，深受國際肯定。目前國發會積極推動資訊開放，包括空氣汙染、預算、防疫等數據皆陸續開放，未來也會持續推動。

他提出政府的四大作為，包括人才培育、鼓勵創新、資金開放、以及國際化與國際接軌，賴清德指出，政府要開放試驗場域、鬆綁法令，甚至建立新的法制，讓年輕人能在智慧新時代追逐夢想。新時代就是臺灣新的機會，我們要勇敢迎接。政府也責無旁貸，要讓業界發揮加乘的作用。「讓我們一起團結合作，臺灣一定能夠越來越好」。

(中時 )