除了超優惠的價格買到高品質的內衣外，曼黛瑪璉為了讓民眾提早感受到年節氣氛，特別打造新春市集風貌，象徵與所有鄉親迎接嶄新的一年。(曼黛瑪璉提供／吳建輝彰化傳真)

曼黛瑪璉還貼心準備親子同樂區，準備燈籠畫筆，要讓小朋友揮灑創意，繪出新年新希望。(曼黛瑪璉提供／吳建輝彰化傳真)

活動未開始，就已經吸引許多網美前往朝聖，拍照打卡。(曼黛瑪璉提供／吳建輝彰化傳真)

國內知名內衣大廠「曼黛瑪璉」，每年都會在員林市本廠舉行年度廠拍，每次都吸引近萬人到場搶買，今年曼黛瑪璉活動將在本月8、9、10日三天舉辦，為了呼應年節氣氛，曼黛瑪璉特別在廠內打造復古網美牆，吸引取多民眾搶拍，9日當天更邀請到保庇天后王彩繪到現場熱唱，與大家一起迎新春。

知名內衣大廠將舉辦全台最大內衣廠慶，除了超優惠的價格買到高品質的內衣外，曼黛瑪璉為了讓民眾提早感受到年節氣氛，特別打造新春市集風貌，象徵與所有鄉親迎接嶄新的一年，活動當天還有排隊送紅包的活動，可以即開即用，還有6666元的現金紅包等你來拿。

行銷襄理翟珮君表示，1月8日當天邀請熱力四射的Formosa Sexy啦啦隊，以及饒明國小舞獅隊為活動開幕，1月9日保庇天后王彩繪及電音三太子也會現身會場，與大家一起迺廠慶，另外也貼心準備親子同樂區，準備燈籠畫筆，要讓小朋友揮灑創意，繪出新年新希望。

翟珮君說，活動不限金額買就送紅包袋，滿額再送喜氣春聯、愛黛布口罩，推出新品兩件8折，買1送1，還有每日一物天天搶，最低只要199的超殺價格，保證讓鄉親買到最優惠，另外憑當日發票，累積3500還可兌換摸彩券，Gogoro電動機車、Dyson吸塵器任你抽，歡迎全國鄉親，一起迎新春，買新衣，過好年。

(中時 )