桃園張姓男子與鄰居王姓男子長期關係不睦，他自認屢受欺凌，前年因牆壁等修繕問題雙方又起口角爭執，張男拿刀刃長達29公分的生魚片刀，猛刺對方，王男緊急送醫拾回一命，二審維持原判決認定。依殺人未遂罪將張判刑4年半。

張與王都住在桃園市龍潭區同巷，2人為鄰居，2019年7月1日下午3點多，他在住處前與王爭執，他因遭辱罵而心生不滿，返回住處拿取生魚片刀1把後，回到住處門口處，持刀向王的胸、腹部猛刺3刀。

王男持澆花之水桶及手臂抵擋，並負傷避往同路他巷，張追上前去朝王的背部及腹部刺殺，並嗆聲「世界只有你能活，別人不能活嗎」，王男大喊「救命」，經附近住戶出言阻止，並撥打電話呼叫救護車，王才始未發生死亡之結果。

台灣高等法院維持桃園地院判決，考量張男不思以其他適當手段尋求解決之道，於憤忿之際持生魚片刀砍殺鄰居，致其受到嚴重傷害，造成終身身體機能及未來後續生活之重大影響，張的行為實有不該，判刑4年6月。可上訴。

(中時 )