新民文化事業有限公司出版的「TOGO」雜誌，王姓前總編輯被指控侵占節慶禮品、包庇部屬違規打卡，新民因此將王解雇。王不服提告，台北地院認為新民舉證不足，且王並無侵占禮品意圖，包庇部屬情節也不重大，難認違反勞動契約情節重大，故判兩造僱傭關係存在，可上訴。

王提告主張，他2008年10月起受僱新民，離職前是總編輯，月薪不含津貼為5萬7000元。2020年2月27日新民通知她涉及侵占、利用權勢脅迫下屬製造虛假文件等行為，嚴重損害公司形象，同年3月2日解除她總編輯職，5日終止勞動契約，但未就指控提出具體證據，解僱不合法，請求確認雙方僱傭關係仍存在。

新民抗辯，王侵占公司要送給客戶餐券及住宿券、出差零用金4萬9000元，還暗扛客戶送給公司的中秋禮品，另王明知1名部屬因私事遲到、忘打卡，竟放任製作不實單據註銷，損害公司對員工出勤管理及薪資發放的正確性，已違反勞動契約。

法官認為，王有將未送出的餐券、住宿券列入交接清單，應無侵占意圖，新民對於出差零用金部分也舉證不足，且客戶贈送的中秋品應屬「社會常情及風俗習慣之社交性質餽贈」，可認為是送給王個人，且只有1名部屬違規註銷未打卡，雖然王有疏失，但並非一再犯錯，公司損失並不重大，難認違反勞動契約情節重大，遂判王勝訴。

(中時 )