投資人看好出口復甦前景，周三南韓KOSPI指數盤中一度漲破3,000點大關，為有史以來首見。

南韓KOSPI指數目前小跌0.11%，在開盤後不久首度衝破3,000點大關後，回檔陷入在平盤上下狹幅波動的格局。

該指數在2007年中站上2,000點後，花了13年半的時間才攻破3,000點大關。受疫情重創的消費、旅遊類股正在趕上生技或晶片等去年表現優於大盤的飛漲股。

周三盤中，三星電子目前跌0.8%，SK海力士漲1.5%，現代汽車與起亞汽車均下跌約2%。

分析師表示，抵達新的里程碑，意味著投資人現在對韓國股市的看法已經不同。這意味著隨著股利提高，以及股東回報政策改善，所謂的「韓股折價風險」一直在降低。分析師看好韓股仍有進一步上漲的空間。

由於晶片業的樂觀前景帶動科技股走高，受此提振，韓股去年大漲30.8%，創下2009年以來最大年度漲幅。儘管受疫情影響，三星電子股價在去年3月跌至谷底，但全年仍然上漲近1倍，另兩家科技巨頭Kakao與Naver分別漲154%與57%。

(時報資訊)