鴻海(2317)受惠iPhone需求強勁，2020年第四季合併營收成長超乎預期。美系及亞系外資出具最新報告，看好鴻海今年首季修正幅度可望優於往年季節性表現，並看好長期營運成長後市，分別維持「優於大盤」及「買進」評等不變，美系外資並將目標價調升至120元。

鴻海今（6）日股價持續開高，最高上漲4.81％至109元，再創2017年11月初以來近3年2個月高點。不過，由於5天已急拉逾2成，盤中調節賣壓出籠致使漲勢拉回，11點後翻黑下跌1.44％至102.5元，截至午盤維持約0.5％跌幅。

美系外資認為，受惠強勁的iPhone需求及遠優於預期的運算產品需求，使鴻海去年第四季營收季增達55％，優於預期的43％。由於iPhone需求健康、且高階的12 Pro/Pro Max較具優勢，預期今年首季營收估僅季減32％、修正幅度將優於往年季節性淡季表現。

此外，美系外資持續看好鴻海今年在iPhone組裝供應鏈中位居有利地位、維持穩定市占率，認為立訊今年不太可能出現大幅成長，將有助鴻海營收及毛利率提升。

同時，美系外資指出，從上游的零件供應商展望，可看出企業伺服器需求已回溫，預期下游ODM廠需求可望在第二季回升，加上微軟及中國大陸巨擘市占率提升，看好鴻海今年雲端產品營收可望年增達雙位數百分比。

而鴻海透過發展MIH開放平台聯盟、策略結盟更多夥伴加入，積極拓展電動車（EV）領域，美系外資認為未來2季將有更多夥伴及客戶加入，可望在明年第二季推出首款電動車。雖然對營運貢獻效益仍有待時間發酵，但長期將有助於帶動營收成長及毛利率提升。

美系外資看好鴻海營運將扭轉去年低於預期態勢，將2020～2022年每股盈餘（EPS）預期分別調升5％、3％、1％，維持「優於大盤」評等、目標價自95元調升至120元。

亞系外資亦認為，受惠iPhone出貨動能強勁，鴻海去年第四季營收表現超出預期10～12％。儘管去年獲利受疫情影響可能衰退9％，但由於內部優化和需求可望回升，看好鴻海2021～2022年毛利率可望提升至6.6～7％，並帶動獲利恢復強勁成長、年增18～26％。

若電動車、數位醫療、機器人等新業務成果顯現，亞系外資看好鴻海2021～2022年營運展望將有上修空間。基於長期毛利率上升趨勢可望帶動獲利成長動能轉強，在營運前景展望看佳下，認為鴻海仍為產業及科技領域首選，維持「買進」評等、目標價105元不變。

(時報資訊)