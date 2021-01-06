國內最大線上基金交易平台基富通開年便推出一連串的申購優惠，基富通表示，不只有單筆申購零手續費、定期定額終身1折等活動，還加碼開戶禮、生日禮等好康，提供的優惠讓基金投資人提高投資報酬率從節省成本開始!

基富通成立已逾4年，目前客戶人數超過18萬戶，截至2020年底，基金存量、定期定額扣款人數、戶數都同步登高。基富通總經理黃致淵表示，身為國內最大線上基金交易平台，基富通除了不斷優化平台功能、提升使用者體驗外，成立以來也持續提供基金投資人透明、低廉的基金申購費用，讓投資人在買基金的時候能省下不少投資成本，而這些省下的成本，都能反映在自己的投資成效中。

黃致淵指出，進入新的一年，投資市場依然充滿機會，儘管疫情目前的發展仍然為經濟前景埋下隱憂，但低利率、多數已開發國家都採行寬鬆量化的時代下，資金還是會不斷尋求投資標的。基富通在新的一年，將持續提供投資人手續優惠，包括：1、至2月底，七大品牌貝萊德、安聯、野村投信、富達、瑞銀、摩根、聯博全系列單筆申購0手續費；2、全年度至12月31日為金，單筆申購配息、債券、平衡基金零手續費，若是定期定額申購股票基金手續費則終身一折。

基富通表示，另外，今在基富通開戶或基富通老客戶推薦新客戶開戶都可再拿定期定額前12次申購零手續費優惠酷碰券外，2021年還加碼客戶專屬生日禮，基富通將贈送當月壽星平台基金單筆申購0手續費酷碰券等多項優惠，讓投資人好好作今年投資佈局。

(工商 )