許多人愛吃白飯，現在連便利商店都能買到微波白飯，不過價錢可能跟自己煮差很大。有網友在便利商店看到一盒要價150元的白飯，好奇為何微波白飯竟要150元，因此在網路論壇發文詢問「和一般白飯差在哪裡」？有過來人點出高價關鍵，表示很值得。

原PO日前在《Dcard》指出，在便利商店發現一款日本米，看起來小小一盒，竟要價新台幣150元，因此發文詢問「有人吃過嗎？和一般白飯差在哪裡」。照片曝光後引起熱議，不少網友回應「比較鹹吧，多了淚水」、「10元的用碗吃，150的用盤子吃」、「可能有日本味」。

網友PO出在便利商店看到的一款日本米，要價新台幣150元，發文詢問「有人吃過嗎？和一般白飯差在哪裡」。(圖/截自Dcard)

一名自稱超商的員工則表示，這是三份的價錢，包裝上面有寫「x3」。他解釋由於日本客人大多只買有日文的商品，或是自己國家出產的東西，但這款白飯微波後真的有不一樣的味道，有一般超商微波飯沒有的香氣。

也有過來人指出，上面有寫是採用低溫製法的米，保存溫度和包裝比較嚴謹，因此可以比一般米保鮮更長的時間和鮮度。不少吃過的網友也直呼值得，稱讚「這種微波飯真的好吃，日本當地很便宜」、「日本飯糰、米飯微波後還能像是電鍋剛煮出來的飯，150元我覺得正常」、「那個好吃欸，吃起來香香甜甜的，建議各位一定要去買一次」、「之前住在日本的時候，這種微波飯真的都是救贖」。

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(中時新聞網)