小聯盟球員去年因疫情整年都沒能比賽，導致無收入，今年的春訓可能又要延遲了，大聯盟向小聯盟球隊發送一份備忘錄，指出要等大聯盟及3A球員離開春訓基地後，2A、1A球員的春訓才會開始，在疫情期間做出球員分流減少互相傳染的機會，假如大聯盟再不開始接種疫苗，那小聯盟春訓時間只會延後不會提早。

大聯盟棒球事務資深副總裁伍德佛克（Peter Woodfork）表示，「我們仍在評估大聯盟及小聯盟賽程，其中最重要的是何時才能給所有球員和工作人員皆種疫苗？」伍德佛克表示假如大聯盟春訓期間沒有完成疫苗接種，那將會推遲小聯盟2A及以下層級的春訓，「聯盟已經通知我們將限制春訓設施，空間不夠所有球員使用。」

去年小聯盟賽事完全取消，已經影響數千名小聯盟球員的生計，伍德佛克表示大聯盟將會視疫情及球員健康狀況，盡量多安排小聯盟比賽，「我們相信在今年下半年，小聯盟會比季初運作得更加正常。」

大聯盟春訓表訂為2月中開始，並於4月1日進行開幕戰，不過尚未正式定案，且至今大聯盟也沒針對接種疫苗製訂時程表，在上頭充滿不確定因素的情況下，小聯盟只能見機行事，伍德佛克說，「現在看來春季和初夏的疫情狀況很難做出時間表，疫苗何時接種也不確定，但我們打算一步一步來，隨著事情發展進行調整。」

(中時 )