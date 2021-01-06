中天新聞轉戰新媒體YouTube頻道發展後，新聞播報方式創意十足，各節主播積極與網友互動，獲得網友一片好評，目前中天電視頻道訂閱數已突破233萬，中天新聞頻道也已衝破百萬訂閱，為了感謝大家支持，中天電視是在網友留言敲碗許願之下，在極短時間催生出26年來史上第一本主播桌曆，昨晚(6日)開賣即呈現秒殺狀態，其中的主播親筆簽名限量版20本一上架即秒售罄，底下網友哀鴻遍野沒搶到，狂敲要再增加數量，普通版3小時也售出1600本，首刷2500本已經完售，中天電視今(6日)緊急聯繫廠商加印，客服電話接不完！

26年來第一本中天主播桌曆有22位主播齊登場，拍攝陣容十分堅強，還以春夏秋冬12個月份不同主題色彩呈現心情。例如五月份是用粉紫讓人聯想到薰衣草花田，搭配網封「酒窩女神」的王乃伃、和神似日本女星石原里美的陳文越雙美登場，新生代女神組合讓網界為之轟動，聊天室立即瘋狂敲碗：「是我的女神們！我要買！我要買！」王乃伃陳文越兩人好交情，進棚拍攝互動超活潑，與平日新聞播報採訪的專業形象大不同，尤其王乃伃因為是第一次棚拍感到超興奮：「很感謝網友的敲碗，讓我有了第一次拍攝主播桌曆的機會，同時也十分期待實體桌曆的到來。」轉型之後的中天新聞更加貼近觀眾，網友心聲直接互動零時差。

中天電視26年首次發行主播月曆，造成民眾瘋搶。(圖/中天電視提供)

中天政論一哥王又正被安排壓軸出現在華麗派對季節的12月份，日前與當家主播盧秀芳在《中天晚報》邊吃草莓、邊聊主播桌曆，盧秀芳還透露了桌曆編排其實也加入了壽星月份考量，更替觀眾謀福利喊話，只要訂閱破250萬就來敲碗王又正「脫」起來，讓王又正一時慌張害羞：「給我一點時間再補練一下！」

中天電視2021年主播桌曆限量發行。(圖/中天電視提供)

2021中天主播桌曆除了呈現您熟悉的主播專業形象，還有更多生活面的俏皮逗趣鏡頭、也展露彼此間的好感情，想收藏2021中天主播桌曆請點開以下連結，讓中天主播群陪伴您的2021每一天！

(中時新聞網)