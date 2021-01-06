仁愛分局榮興派出所員警於2020年11月17日上午8點半，接獲民眾報案，發現一家工寮前，有一名疑似外籍身份的男子倒臥死亡多時，經警方調查死者為泰國籍男子，仁愛警分局偵查隊到場採證判斷無他殺嫌疑後，遂請南投市立殯儀館將遺體運送冰存，報請南投地檢署相驗，係因心因性休克，疑心臟病變死亡，分局外事人員行文請求泰國貿易經濟辦事處，代為聯繫死者家屬。

2021年1月4日泰辦處代表偕同桃園殯葬業者，持家屬委託書抵達南投地檢完成相驗證明書申辦，立即著手辦理遺體領出、後續火化與空運返國事宜，估計所需費用為台幣3萬元，因死者家境貧寒無力負擔，仁愛警分局長莊順智立即熱心尋找善心人士集資，由台南陳金隆先生以及南投縣警友會簡崇吉理事長各慷慨捐贈15000元協助，讓客死異鄉的死者得以魂歸故土。

莊順智表示警察的工作不是只有打擊犯罪，為民服務也是重要工作，人在公門好修行，讓社會充滿溫馨。

(中時 )