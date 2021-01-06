本土劇男星林義芳以演黑道大哥和廖添丁出名，他去年初與徐亨、盧靚等藝人合開餐廳，卻爆出惡性倒閉，質疑盧靚從中亂放話；5日林義芳重新發出4點聲明，並向股東、盧靚道歉，承諾會結算餐廳資產。

林義芳位於八德的真功夫音樂餐廳，開幕時邀請許多藝人站台，但受到疫情影響停業3個月，9月底宣布倒閉，指控40位股東都沒人願意幫忙；事隔1個月重新開張，遭到股東懷疑林義芳惡性倒閉，令他火大不已，認為合夥人盧靚搞鬼向股東放話，並貼出5點聲明澄清。

餐廳開幕時，許多藝人來站台。右3為盧靚。（圖／中時資料照）

隔了一周，餐廳倒閉風波再反轉！林義芳5日在臉書再度上傳4點聲明書，提到9月底關店和後續處理，都是由他個人決定和發布，並非「股東不理負債而丟著讓我自己承擔」，對先前的不當說法道歉；至於餐廳未完成的債務報告，林義芳承諾近期已聯絡股東，希望能盡快取得共識，並說餐廳初期不只自己沒領薪水，股東們沒領錢又到場幫忙，去年會議上，更主動提出支付他與盧靚的薪水，林義芳後悔受訪情緒不佳而對股東抱怨。

最後，林義芳也還盧靚一個清白，他說對方是餐廳總經理，因職責回覆股東帳目問題實屬正常，「本人受訪因情緒不佳，失言說她放話，造成盧靚被誤解與困擾，特此澄清說明。」

(中時新聞網)