光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣建議燉煮四神湯方法，適合全體質。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

正統的四神湯由四味中藥材芡實、茯苓、山藥、蓮子組成，是健脾養胃的良方。（光田醫院提供／王文吉台中傳真）

節氣過了立冬，氣溫驟降，食用藥膳補湯如何才能養生？光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣表示，過去農業時代物質缺乏，久久才吃得到1次肉，藉立冬的機會，適度攝取肉類蛋白質；現代人飲食西化、外食機會高，普遍營養過剩，其實並沒有必要冬令進補。

坊間常見冬令進補的羊肉爐、薑母鴨、藥膳排骨、燒酒雞，大多加入含酒食材及中藥燉煮。陳暐棣表示，酒在於中醫分類屬大辛大熱，雖然燉煮過程滿室生香，但性質卻非常燥熱，對於現在的民眾飲食多元且國際化的時代，飲食接觸烤炸辣的食物機會非常大。

陳暐棣指出，門診時常接觸便秘、口乾舌燥、痔瘡疼痛、面紅耳赤、面泛油光長痘痘、小便黃赤短澀等燥熱體質的患者，此類患者便非常不適合此類食物。同時自體免疫系統疾病、發燒、發炎性疾病患者也必須避免。

四肢冰冷的人冬天能吃這樣的食物嗎？陳暐棣說明，四肢冰冷的患者多是體質偏孱弱或者氣血循環狀態不佳，胃腸無福消受，吃完之後難以消化，導致腹脹、噯氣、打嗝、便祕等消化不良症，強身不成，反而因為進補後腸胃不適等諸多症狀，需要就醫處理。

陳暐棣建議，「四神湯」適合全體質及孕婦的平補燉湯。正統四神湯由芡實、茯苓、山藥、蓮子等4味中藥材組成，都屬根莖種子類，經過煮熟後皆可吃下，是一個沒有特別冷熱偏性且健脾養胃、去濕補中的良方。

陳暐棣提醒，燉湯必須加入豬小腸或者排骨一起煮食，讓健脾養胃功效更加完全；不加入酒類提味，維持此方平穩的特質；部分藥房提供的四神湯事實上都經過加減藥方，也就是不僅僅四味藥物，會多加其他性質藥物，如當歸、川芎、薏仁等，容易導致偏性的產生。

(中時 )