世界銀行最新公布的2021年1月期「全球經濟展望」中稱，假設2021年大規模推廣新冠病毒疫苗接種，預計2021年全球經濟將增長4％，中國經濟將增長7.9％。

世界銀行還預計，2021年美國GDP將增長3.5％，歐元區增長3.6％，日本增長2.5％。

世行預測亞太地區經濟年增長將達到7.4％，將主要由中國經濟回升帶動。世行預測，中國的經濟增速在2021年將攀升至7.9％，反映出被壓抑的需求釋放和生產及出口恢復速度快於預期。由於中國快速增長，新興市場和發展中經濟體GDP總量在2020年收縮2.6％之後，預計將在2021年增長5％。

世行認為，如果決策者不採取果斷措施遏制新冠肺炎疫情蔓延和實施促投資的改革，復甦可能會緩慢乏力。

世行行長馬爾帕斯（David Malpass）稱，不可持續的債務負擔是減貧的主要障礙，必須找到大幅度減輕貧窮國家人民債務負擔的方法。為了克服疫情的影響並抵禦投資逆風，需要大力推動改善營商環境，增加勞動力和產品市場的靈活性，並加強透明度和治理。

(工商 )