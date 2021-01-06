富采投控（3714）今日召開董事會，通過晶電董事長李秉傑擔任富采董事長暨總經理職務，李秉傑強調，晶電與隆達正積極加速整合與分工，兩家公司將在最短時間內發揮產業資源整合的綜效，對2021年保持審慎樂觀的態度，期待以最佳的狀態迎接復甦的市場景氣。 富采投控於今日正式成立，並以股票代號3714於臺灣證券交易所上市，致力成為跨國性的化合物半導體產業最佳投資平台。 著眼快速起飛之Mini / Micro LED顯示技術，以及蓬勃發展之新一代化合物半導體，富采控股的成立為台灣產業強強聯手、資源整合之標竿。除將持續投資Mini / Micro LED顯示器市場以鞏固領先地位外，更加速化合物半導體在車用、感測、功率元件、5G通訊及晶圓製造領域之先進技術發展，提升國際競爭力。

富采控股集團將分為三大事業領域: 晶電將專注在LED磊晶與晶粒、隆達則專注於封裝與模組、旗下晶成半導體則發展先進化合物半導體晶圓製造。 富采控股於今日召開董事會，由李秉傑擔任富采控股董事長暨總經理，並由張博儀擔任財務長暨發言人、張世賢擔任公司治理主管。

董事長李秉傑表示，富采控股是化合物半導體產業投資平台中，唯一結合LED與先進化合物半導體產業的投資平台。未來將在Mini / Micro LED顯示器、感測、車用、功率、通訊等應用領域做出貢獻。晶電與隆達正積極加速整合與分工，兩家公司將在最短時間內發揮產業資源整合的綜效，對2021年保持審慎樂觀的態度，期待以最佳的狀態迎接復甦的市場景氣，擴大國際市場影響力，進而為客戶、供應商及投資人帶來最好的效益。

富采控股旗下的晶電與隆達，仍為兩家獨立運作的公司，晶電專注上游磊晶與晶粒、隆達專注下游封裝與模組，為客戶提供最佳的技術服務。此外，因應化合物半導體領域的蓬勃發展與市場需求，富采集團也將投身於新一代功率電子、無線通訊產業應用，為快充、電動車等市場以及5G通訊帶來更好的前瞻技術與服務。

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