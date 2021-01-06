中華電信總經理郭水義6日出席第四屆人工智慧暨區塊鏈產業高峰會時表示，台灣發展數位匯流產業，中華電信積極配合政策，正進行組織轉型，轉型策略的核心是以發展「以消費者及客戶為中心」， 打造科技平台，讓所有創新應用服務勃蓬發展，組成國家隊進軍國際市場。

郭水義說，目前審議中的前瞻2.0計畫，900多億元與5G相關補助及科專計畫，包括5G基礎網路建設補助200多億元，有助於5G網路建設，畢竟5G標金非常高，5G要發展好，台灣實力這麼好，不打快非常可惜，所以中華電信2020年就訂出5G戰略，就是「打快 、廣結盟」， 立法院通過相關預算補助後，5G及相關創新應用服務將無往不利。

郭水義也回應副總統賴清德6日開場所說，台灣人才多、ICT及製造業能力非常好，這樣的大商機未來在5G可以更加發揚光大。中華電信在去年新冠肺炎 疫情發生後就投入防疫工作，科技防疫及電子足跡都是在中華電信協助下加入了科技防疫國家隊。

郭水義強調，中華電信未來會以5G帶動各種創新應用，底層加速5G網路建設，在網路上面架構創新應用平台，結合AI、區塊鏈等創新技術，提供新創業者發展各種創新應用服務，不僅在國內，也將全力組成國家隊，全力拓展海外國際市場。

(工商 )