行動短影音平台TikTok風行全球，只要配合音樂拍下15秒短影片，選擇各種加工功能後上傳平台分享、與他人互動、交流。15秒影片從拍攝到分享之間所有剪接、加工、特效等全在一個app完成，風行全球5億人，包含日本的各地許多藝人都早已用TikTok宣傳、或與粉絲互動。

短影平台TikTok風行全球。（來源：TikTok-Pakistan-veto.jpg）

NMB48 「#PEAKER DANCE」吸睛

女團「NMB48」曾與知名飲料企業三得利（SUNTORY）為新品能量飲料「SUNTORY南阿爾卑斯 PEAKER Bitter Energy」異業合作，在NMB48成立「Queentet」特別團，吉田朱里、太田夢莉、渋谷凪咲、村瀬紗英4名特別受女性歡迎的選拔成員組成，正符合能量飲料針對女性市場的特性。

NMB48與能量飲料異業合作組成的「Queentet」。（取自nmb48.com/queentet/）

NMB48與能量飲料異業合作組成的「Queentet」在Tiktok成功出擊。（取自nmb48.com/queentet/）

她們在NMB48的17張單曲〈ワロタピーポー〉的coupling曲〈Which one〉MV擔任演出，並有自己的單曲〈甜蜜妄想〉，並單獨以Queentet名義在日本各大城市開唱，為NMB48成功吸引了女性粉絲。

該團在Tiktok公開12篇「#ピーカーダンス」（#PEAKER DANCE），企劃內容不僅可看到Queentet影片，Tiktok使用者還能自拍「PEAKER DANCE影片」，Queentet成員擔任審査員，從中選出5名「推TikToker」在飲料的官網上展示，吸引眾多想被更多人看到的Tiktok使用者自拍投稿，引發話題。

@yuwamomochannel

@南アルプス PEAKER ビターエナジー 公式 と一緒に ＃デュエット#ピーカーダンス あれ？前回のと同じ？って一瞬思うよね笑

♬ ピーク(ピーカーver.) NMB48(Queentet)

NiziU 藉Tiktok掀全球熱

K-POP團體愛玩「國際洗牌」，日本索尼音樂與韓國藝能事務所「JYP」合作的「Nizi（虹） Project」中誕生的「NiziU」全員皆為日本人，去年12月剛正式出道不久，她們打破地域框架，在日本正掀起「NiziU熱」。

日韓混血新銳女團NiziU於2020年出道，藉Tiktok風靡全球。（索尼音樂提供）

NiziU去年7月推出的先行迷你專輯中〈Make you happy〉搭配洗腦的「跳繩舞」藉Tiktok擴散，在全世界衝出人氣，日本藝人紛紛自拍模仿「跳繩舞」。NiziU在去年12月31日的《紅白歌合戰》上表演的不是之後首周爆賣31.2萬張的出道曲〈Step and a step〉，而正是早已風行的〈Make you happy〉。此外，她們也每人示範了師姐團「TWICE」的〈Fanfare〉舞步上傳Tiktok，點閱數最高達600萬。

@niziu_official

ミイヒと一緒に可愛く縄跳びダンスを踊りましょう#NiziU #WithU #Makeyouhappy #MIIHI #縄跳びダンス #NAWATOBIdance

♬ Make you happy NiziU

鐘雅 懷幼院獻NOZA送暖

剛發行個人單曲〈回憶已成過去〉的鐘雅經營TikTok至今有一段時間，獲許多粉絲支持，影片觀看數最高超過15萬，她日前和師妹寶蓉（SPARQ星火）日前赴桃園弘化懷幼院慰問捐贈物資，除白米外，還有MuCC沐水堂參與的能量飲料「NOZA」，以三太子腳下的風火輪轉化「風火能量」般力量對抗嚴寒。

她也用TikTok記錄畫面，標記「#幫助孩童 #你我開始」，盼藉由平台強大的宣傳功能拋磚引玉，籲寒冬送暖、關懷弱勢。鐘雅也在抖音上分享〈回憶已成過去〉MV並歡迎大家合拍，樂團KaNiT日本成員沙織就搭配該曲，發揮高強琴藝自拍彈唱，迎接2021年全新開始。

鐘雅單曲〈回憶已成過去〉。（MuCC藝能提供）

@meetucy

新年快樂❤️願2021的大家 都能夠幸福快樂。 寒流來襲，一點點物資、一點點心意，希望可以暖暖需要者的心，我們能做的不多，只期待更多人彼此協助，讓被關懷者擁有陽光燦爛般歡笑。#公益 #鐘雅 #寶蓉 #回憶已成過去 #幫助孩童 #你我開始 #抖音小助手

♬ 原聲 鐘雅

(中時 )