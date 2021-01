行動短影音平台TikTok風行全球,只要配合音樂拍下15秒短影片,選擇各種加工功能後上傳平台分享、與他人互動、交流。15秒影片從拍攝到分享之間所有剪接、加工、特效等全在一個app完成,風行全球5億人,包含日本的各地許多藝人都早已用TikTok宣傳、或與粉絲互動。

短影平台TikTok風行全球。(來源:TikTok-Pakistan-veto.jpg)

NMB48 「#PEAKER DANCE」吸睛

女團「NMB48」曾與知名飲料企業三得利(SUNTORY)為新品能量飲料「SUNTORY南阿爾卑斯 PEAKER Bitter Energy」異業合作,在NMB48成立「Queentet」特別團,吉田朱里、太田夢莉、渋谷凪咲、村瀬紗英4名特別受女性歡迎的選拔成員組成,正符合能量飲料針對女性市場的特性。

NMB48與能量飲料異業合作組成的「Queentet」。(取自nmb48.com/queentet/)

NMB48與能量飲料異業合作組成的「Queentet」在Tiktok成功出擊。(取自nmb48.com/queentet/)

她們在NMB48的17張單曲〈ワロタピーポー〉的coupling曲〈Which one〉MV擔任演出,並有自己的單曲〈甜蜜妄想〉,並單獨以Queentet名義在日本各大城市開唱,為NMB48成功吸引了女性粉絲。

該團在Tiktok公開12篇「#ピーカーダンス」(#PEAKER DANCE),企劃內容不僅可看到Queentet影片,Tiktok使用者還能自拍「PEAKER DANCE影片」,Queentet成員擔任審査員,從中選出5名「推TikToker」在飲料的官網上展示,吸引眾多想被更多人看到的Tiktok使用者自拍投稿,引發話題。

@yuwamomochannel

@南アルプス PEAKER ビターエナジー 公式 と一緒に #デュエット#ピーカーダンス あれ?前回のと同じ?って一瞬思うよね笑

♬ ピーク(ピーカーver.) NMB48(Queentet)

NiziU 藉Tiktok掀全球熱

K-POP團體愛玩「國際洗牌」,日本索尼音樂與韓國藝能事務所「JYP」合作的「Nizi(虹) Project」中誕生的「NiziU」全員皆為日本人,去年12月剛正式出道不久,她們打破地域框架,在日本正掀起「NiziU熱」。

日韓混血新銳女團NiziU於2020年出道,藉Tiktok風靡全球。(索尼音樂提供)

NiziU去年7月推出的先行迷你專輯中〈Make you happy〉搭配洗腦的「跳繩舞」藉Tiktok擴散,在全世界衝出人氣,日本藝人紛紛自拍模仿「跳繩舞」。NiziU在去年12月31日的《紅白歌合戰》上表演的不是之後首周爆賣31.2萬張的出道曲〈Step and a step〉,而正是早已風行的〈Make you happy〉。此外,她們也每人示範了師姐團「TWICE」的〈Fanfare〉舞步上傳Tiktok,點閱數最高達600萬。

@niziu_official

ミイヒと一緒に可愛く縄跳びダンスを踊りましょう#NiziU #WithU #Makeyouhappy #MIIHI #縄跳びダンス #NAWATOBIdance

♬ Make you happy NiziU

鐘雅 懷幼院獻NOZA送暖

剛發行個人單曲〈回憶已成過去〉的鐘雅經營TikTok至今有一段時間,獲許多粉絲支持,影片觀看數最高超過15萬,她日前和師妹寶蓉(SPARQ星火)日前赴桃園弘化懷幼院慰問捐贈物資,除白米外,還有MuCC沐水堂參與的能量飲料「NOZA」,以三太子腳下的風火輪轉化「風火能量」般力量對抗嚴寒。

她也用TikTok記錄畫面,標記「#幫助孩童 #你我開始」,盼藉由平台強大的宣傳功能拋磚引玉,籲寒冬送暖、關懷弱勢。鐘雅也在抖音上分享〈回憶已成過去〉MV並歡迎大家合拍,樂團KaNiT日本成員沙織就搭配該曲,發揮高強琴藝自拍彈唱,迎接2021年全新開始。

鐘雅單曲〈回憶已成過去〉。(MuCC藝能提供)

@meetucy

新年快樂❤️願2021的大家 都能夠幸福快樂。 寒流來襲,一點點物資、一點點心意,希望可以暖暖需要者的心,我們能做的不多,只期待更多人彼此協助,讓被關懷者擁有陽光燦爛般歡笑。#公益 #鐘雅 #寶蓉 #回憶已成過去 #幫助孩童 #你我開始 #抖音小助手

♬ 原聲 鐘雅

(中時 )