法務部調查局將出現人事大搬風，林玲蘭、萬家佛等2位副局長罕見將於1月16日同時屆齡退休，其他包括台北市調處副處長朱正聲、保防處副處長王光旭在內，總共有51名副主管、專門委員、研究委員屆齡退休，將大幅度牽動調查局主管及副主管人事異動。

據了解，接任副局長的人選眾說紛紜，目前呼聲最高的是現任台北市調處長劉復興及主任祕書黃義村，不過，新北市調處長蔡文郎在偵辦國安局私菸案表現突出，也是可能出線的黑馬。

不過，因調查局2位副局長分別負責刑偵及國安業務，所以，國內安全調查處長文瀚、國家安全維護處長林世偉、保防處長孫承一，都有接副局長的可能。同時，因處長級人事牽動，辦案經驗豐富的公共事務室主任宋樂怡，可能接任外勤處長。

據悉，接任副局長的人事名單，將由局長呂文忠呈報法務部長後，再由行政院核定發佈。

即將屆退的副局長林玲蘭是展抱16期結業，是總統蔡英文台大法律系同學，曾任台北市調查處機動站主任、北部地區機動站主任、調查局經濟犯罪防制處副處長、處長，擅長辦案，曾辦過力霸、東森掏空案，2015年7月接任副局長。

萬家佛則是展抱19期結業，曾任台北市調查處犯防科長、機動組組長、雲林縣調站主任、台南市調查處長、台北市調查處長，2020年2月5日接任副局長。

(中時 )