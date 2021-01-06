記憶體市況好轉，美國記憶體大廠美光股價大漲4.33%，帶動南亞科(2408)股價走揚，早盤一度漲4.5元達95元，創2年多來新高價。

美國記憶體廠美光在分析師紛紛調高目標價激勵，股價收盤為77.26美元，漲3.21美元，漲幅4.33%。

美光(Micron)即將公布最新財報，看好2021年DRAM記憶體需求，帶動美光股價在財報公布前提前上漲。

外電指出，美光將於7日發表2021會計年度第一季財報。12月1日，美光調升季度財測，預計第一季營收將介於57億美元至57.5億美元，調整後每股盈餘介於0.69至0.73美元，高於先前預期的50億美元至54億美元，調整後每股盈餘0.40至0.54美元。

南亞科2020年12月自結合併營收為50.77億元，較11月增加3.65%，較前年同期增加17.24%。第四季營收約147.73億元，比第三季營收153.24億元，再季減約3.59%。

南亞科技將於2021年1月8日召開2020年第四季線上法人說明會，揭開記憶體法說會序幕，將公布去年第四季獲利以及對於今年第一季之展望。南亞科於上季法說會預期去年第四季市場可望趨於穩定，並偏樂觀看待本季展望。

隨著DRAM現貨價於去年12月大漲，本季合約價格看漲，有利於南亞科本季營運表現。據統計，2020年12月DRAM現貨價為3.46美元，比11月高出30%。研調機構TrendForce估計，今年第一季DRAM價格將止跌，並有機會小漲，預估季增約5%。

(時報資訊)