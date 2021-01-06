延宕多年的浮洲都市計畫，當初因民眾抗爭暫緩，市府2018年重啟計畫，排除爭議的28、29巷後，全案歷經3次小組會議與1次現勘，預計6月可通過市都委會審議送內政部，讓浮洲都市計畫往前邁入下一階段。

板橋浮洲都市計畫全區278公頃，區徵面積約103公頃，因涉及住戶複雜大，轄內也有上百間工廠，2002年計畫公告後因政府財源不足暫停，2010重啟後，2014年因爆發大規模抗爭，案件再次暫緩。

市府2018年再度重啟計畫，排除當年有爭議的28、29巷聚落，案件終於露出曙光。

板橋區長范姜坤火6日在市政會議報告板橋區未來重要建設，城鄉局長黃國峰表示，浮洲都市計畫目前已經3次小組會議與1次現勘，預計22日與地方民代和里長舉行說明會，最快6月能夠通過市都委會審議後送內政部。

黃國峰表示，浮洲都市計畫除排除當初爭議的28、29巷，也排除歡園里2處社區聚落，也預留30米路廊，做為未來泰板輕軌建設所用。

捷運局表示，泰板輕軌目前路線主要規畫銜接五泰輕軌，延塭仔圳在台鐵浮州站轉乘銜接，目前路線已送交通部核定，待確定後展開可行性評估。

黃國峰說，浮洲都市計畫目前規畫將有33到34％左右的住宅區為主，另有7％商業區與1％產專區，還有公園、學校與綠地，加上轄區內的華僑高中、台藝大與大觀國中，希望能打造文教型社區。

轄內台藝大租用的2公傾舊台北紙廠用地，未來將朝多目標使用，一部分保留給台藝大規畫，另一部分則將作為社會住宅、公托公保等用地。

(中時 )