解放軍火箭軍實戰演訓

解放軍最近在演習中，可能出動了最先進的東風-17高超音速飛彈。而分析家說，這款飛彈可能具備打擊相關區域美軍基地的能力。

據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，央視上周播出的影片顯示，火箭軍在最近的實戰化演練中，出現了不明的新型飛彈發射車。而軍事分析家說，影片中載運的很可能是東風-17飛彈。

先前《南華早報》報導，解放軍已在東南沿海的福建和廣東省部署東風-17飛彈，有分析家認為，解放軍正加強備戰，可能準備攻台。

從央視播出的影片中可見，火箭軍旅正在不明地點進行夜間實戰演訓。負責訓練的火箭軍軍官說，這新武器系統減少了發射飛彈所需要的時間，而這將大大提高中方因應未來戰爭的戰力。

而解放軍上周六在中國軍網（81.cn）官網上，則公開了另一段影片，從空拍可見，包覆的飛彈發射器放在運輸車上。軍事評論員、解放軍退役上校岳剛指出，東風-17曾在2019年的大閱兵中公開亮相，但為了備戰，它必須保存在適當溫度下，不受環境損害。此外，這也是偽裝，以免敵方發現飛彈。

一般認為，東風-17是全球第一款現役高超音速滑翔武器，強大到足以穿透美國亞太飛彈防禦網。由於它最大射程達2,500公里，可從中國大陸打到在日本橫須賀和韓國的美軍基地。

(中時新聞網)