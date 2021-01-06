砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）及功率放大器（PA）模組製造商全訊科技（5222）2020年12月營收7,237萬元，月增持平、年減4.27％，2020年全年營收達7.06億元，年增23.93％，符合公司雙位數成長的預期，並創歷年新高。

全訊表示，近年來受惠政府落實「國防自主」政策，提高國防軍事預算，帶動全訊歷年營收持續走揚。全訊2020年11月中旬取得2021最新中科院標案訂單，總金額高達9.9億元，並將依規定時程陸續出貨，亦將積極爭取其他國防訂單，維持營運成長動能。

在商用佈局方面，全訊2021年目標放在擴增毫米波新品研發，並拓展海外訂單業務，由於毫米波為5G通訊重要關鍵技術，全訊以國防規格跨足商用領域，可望成為公司未來穩健發展的第二動能。

展望2021年，全訊表示，隨軍、商領域持續擴展，成長動能不墜，仍維持樂觀看法。由於國防訂單擁有複數年度且不易更動供應商之特性，加上面對台海關係緊張，發展自主國防為重要不變之政策，有助全訊營運持續升溫；在穩定的國防訂單上，未來商用領域開始挹注後，全訊後市樂觀可期。

(工商 )