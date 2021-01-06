河北疫情升溫，正式宣布進入戰時狀態。據河北省衛健委6日通報最新資料，5日，河北省新增20例本地確診病例，新增43例本地無症狀感染者。本地確診病例中，石家莊市報告19例，邢台市報告1例。新增5例境外輸入無症狀感染者。

河北進入戰時狀態，境內多條高速線路禁止車輛上路，並勸返車輛。另在疫情最嚴重的石家莊，客運總站也已經暫停營運。據飛常准APP，截至1月6日9點45分，石家莊正定機場當日已取消航班31架次，取消率29％，已取消出港航班33架次，取消率30％。整體進出港航班取消量是5日的4倍。

石家莊疫情防控記者會5日表示，本次疫情具有發病多、呈現家庭聚集性特點，短時間內出現了大量病例。中國疾病預防控制中心副主任馮子健稱，國家衛健委已派專家指導組、疫情防控指導組至石家莊和邢台，主要指導疫情形勢、趨勢和傳播風險評估，流調溯源，實驗室檢測以及防控措施等。

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