全聯驚見神紅茶買1送1，網友推爆直呼，與鮮奶絕配，再加點糖就是手搖店的奶茶了，冬天熱熱喝超暖的。（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說）

全聯這款紅茶與鮮奶絕配！一名網友分享，逛全聯發現「神級紅茶」6日將有買一送一的優惠，不少主婦看了直呼，很多餐廳、咖啡廳都是用這牌的茶包，泡出來的成品超好喝。另原PO不吝嗇分享冬季暖身喝法，紅茶泡好之後，往裡面加糖與鮮奶，就是超好喝的鮮奶茶。

一名網友前天在臉書社團《我愛全聯好物老實說》分享，逛全聯發現東爵紅茶「經典紅茶」和「大馬士革鮮綠茶」將要在星期三（6日）推出買一送一的優惠活動。原PO忍不住大讚這款紅茶很棒，冷颼颼的天氣泡一壺，加上一些糖和牛奶，就是暖暖的鮮奶茶。

貼文引發網友熱烈討論，「超推！以前認識的咖啡廳用東爵泡出來的紅茶超好喝」、「天啊我昨天才買原價」、「衝去買」、「聽說喝起來像是摩斯的紅茶」、「手刀衝了」、「超推東爵的，以前餐廳用東爵的茶包，泡出來的紅茶真的很好喝」。

不少內行網友也說，這款紅茶很適合做成奶茶來喝，泡好一大壺以後，加入牛奶就是冬天暖身的鮮奶茶，喝起來就像是手搖飲料店賣的一樣，「這款紅茶適合做成奶茶，單喝泡要技巧不然會苦澀」、「喝過粉紅包裝的大馬士革綠茶，去油解膩又止渴，冬天吃完火鍋後，來一杯超讚的」。

但也有網友認為這款紅茶還好，「當時聽說像摩斯紅茶買過兩盒，實際喝不太像耶」、「這個我不行耶！會苦而且喝了頭會暈，我也不曉得為什麼。」另也有人說，這款紅茶一次都要煮一大鍋，實在不是方便，還是偏好小茶包。

(中時新聞網)