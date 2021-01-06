The sweeping arrests of pro-democracy demonstrators are an assault on those bravely advocating for universal rights. The Biden-Harris administration will stand with the people of Hong Kong and against Beijing’s crackdown on democracy. https://t.co/nSj8dr3OEg — Antony Blinken (@ABlinken) January 6, 2021

香港警方拘捕逾50名泛民主派人士，指他們涉嫌顛覆國家政權。候任美國國務卿布林肯今天首度為香港發聲，強調總統當選人拜登政府將與港人站在一起，對抗北京對民主的打壓。

香港警方於台灣時間6日上午以涉嫌顛覆國家政權為由，逮捕一批泛民主派人士，其中包括民主黨前主席胡志偉、香港大學法律學院前副教授戴耀廷等人。據報導，約有50人被捕，事件涉及泛民去年為立法會選舉而進行的初選。

美國國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）美東時間5日晚間推文表示，大規模逮捕泛民主抗議者的作為，「是對那些勇敢為普世權利發聲人士的攻擊」。

布林肯強調，總統當選人拜登（Joe Biden）政府未來將會與香港人民站在一起，對抗北京對民主的打壓。

中國近期加強打壓香港，這是布林肯自去年11月底獲提名擔任美國國務卿以來，首度為港人發聲。這意味拜登本月20日上任後，可能持續目前總統川普政府政策方向，譴責北京在香港的作為。

(中央社)