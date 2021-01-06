菲律賓媒體GMA News 5日公布23歲空姐達賽拉身亡前在飯店走廊上的最後身影。

菲律賓航空（Philippines Airlines）23歲正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜疑似遭11名男子輪流性侵後喪命，引發眾怒，菲律賓媒體昨（5）日公布達賽拉的最後身影，飯店監視器畫面顯示，達賽拉赤腳和3名男子在走廊上交談，之後走進房間。

去（2020）年12月31日晚間，正妹空姐達賽拉和同事在大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）的四星級城市花園酒店（City Garden Hotel）開趴歡慶新年，隔天上午卻被發現陳屍飯店房間浴缸，下肢多處瘀青、割痕，下體還有撕裂傷及殘存精液，菲律賓警方已朝著性侵方向偵辦，不排除達賽拉遭到多人輪流強暴。

娛樂與藝文消息網站MEAWW報導，菲律賓媒體GMA News昨日公布當晚飯店走廊的監視器定格畫面，12月31日深夜11時38分，畫面顯示當時達賽拉手拎著鞋子及端著酒杯，赤腳站在2209號房前的走廊上和2名男子交談。

Eksklusibong ibinigay sa GMA News ng isang source ang ilang screen grab ng CCTV footage ng hotel kung saan natagpuang patay ang flight attendant na si Christine Dacera.



Ang isa sa mga itinuturong suspek na anak ng singer na si Claire Dela Fuente, nagsalita na rin. Panoorin: pic.twitter.com/n9j53H9dbr — GMA News (@gmanews) January 6, 2021

另一張定格畫面的時間為1月1日凌晨3時22分，達賽拉赤腳和3名男子交談，另一名男子在遠處看著他們；下一張定格畫面的標示時間為幾秒後，2名男子已經步行離開，剩達賽拉和一名男子交談，走廊盡頭還有3名男子在看著他們。

據菲律賓新聞網站Rappler報導，達賽拉的母親雪倫（Sharon）表示，新年過後凌晨12時30分，女兒還有打電話回家，10小時後再次接到女兒消息時竟是她的死訊。

菲律賓警方指出達賽拉的大腿及膝蓋有多處瘀青及割痕傷口，馬卡蒂市警察局長迪波西塔（Harold Depositar）更表示她的私密處有撕裂傷及殘存精液，認為達賽拉可能遭到性侵或者輪姦。

目前菲律賓警方已經逮捕當天和達賽拉同行的3名男性友人，另外8名男子在逃，警方已對這11人提出強姦、殺人罪名告訴。

菲國警方指出，12月31日達賽拉和3名男同性戀友人入住飯店2209號房，三人分別是加利達（Rommel Galida）、德古茲曼（Gregorio Angelo Rafael de Guzman）、及賽納（John dela Serna）。

德古茲曼指出，當天他才第一次和達賽拉見面。當晚，派對上有愈來愈多陌生男子加入，他表示不認識這些男子，而且對方看起來年紀更大，不過看起來也都是同性戀。

菲國警方指出，後續至少有9名陌生男子加入派對，因此達賽拉當晚至少和12名男子在一起。

菲國官方原定5日公布達賽拉的屍檢報告，不過目前已經延後公布。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)