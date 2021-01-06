菲律賓航空（Philippines Airlines）23歲正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜疑似遭11名男子輪流性侵後喪命，引發眾怒，菲律賓媒體昨（5）日公布達賽拉的最後身影，飯店監視器畫面顯示，達賽拉赤腳和3名男子在走廊上交談，之後走進房間。
去（2020）年12月31日晚間，正妹空姐達賽拉和同事在大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）的四星級城市花園酒店（City Garden Hotel）開趴歡慶新年，隔天上午卻被發現陳屍飯店房間浴缸，下肢多處瘀青、割痕，下體還有撕裂傷及殘存精液，菲律賓警方已朝著性侵方向偵辦，不排除達賽拉遭到多人輪流強暴。
娛樂與藝文消息網站MEAWW報導，菲律賓媒體GMA News昨日公布當晚飯店走廊的監視器定格畫面，12月31日深夜11時38分，畫面顯示當時達賽拉手拎著鞋子及端著酒杯，赤腳站在2209號房前的走廊上和2名男子交談。
另一張定格畫面的時間為1月1日凌晨3時22分，達賽拉赤腳和3名男子交談，另一名男子在遠處看著他們；下一張定格畫面的標示時間為幾秒後，2名男子已經步行離開，剩達賽拉和一名男子交談，走廊盡頭還有3名男子在看著他們。
據菲律賓新聞網站Rappler報導，達賽拉的母親雪倫（Sharon）表示，新年過後凌晨12時30分，女兒還有打電話回家，10小時後再次接到女兒消息時竟是她的死訊。
菲律賓警方指出達賽拉的大腿及膝蓋有多處瘀青及割痕傷口，馬卡蒂市警察局長迪波西塔（Harold Depositar）更表示她的私密處有撕裂傷及殘存精液，認為達賽拉可能遭到性侵或者輪姦。
目前菲律賓警方已經逮捕當天和達賽拉同行的3名男性友人，另外8名男子在逃，警方已對這11人提出強姦、殺人罪名告訴。
菲國警方指出，12月31日達賽拉和3名男同性戀友人入住飯店2209號房，三人分別是加利達（Rommel Galida）、德古茲曼（Gregorio Angelo Rafael de Guzman）、及賽納（John dela Serna）。
德古茲曼指出，當天他才第一次和達賽拉見面。當晚，派對上有愈來愈多陌生男子加入，他表示不認識這些男子，而且對方看起來年紀更大，不過看起來也都是同性戀。
菲國警方指出，後續至少有9名陌生男子加入派對，因此達賽拉當晚至少和12名男子在一起。
菲國官方原定5日公布達賽拉的屍檢報告，不過目前已經延後公布。
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(中時新聞網)
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