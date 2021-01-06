昔有全台第一大旗封號的「北港飛龍團大龍旗」，1926年製作完成，是目前台灣刺繡類織品文物中尺寸最大的旗幟，文化部文化資產局2014年展開研究修復，因大龍旗沒有照片、原稿可考據，修復團隊耗時6年多前置調查、研究、驗證及修復，目前進入最終階段修復，預計今年底完成正反面龍旗的組合。

文化部文化資產局今於台南文化資產保存研究中心舉行「繡復解密～北港飛龍團大龍旗世紀刺繡工藝修護成果特展」開幕式，這件近百年歷史的3角立體幟面大旗，是有百年歷史的北港陣頭「飛龍團」所有，2013年經雲林縣政府登錄「一般古物」，旗幟共2面，此次修復其中一面。

北港飛龍團大龍旗接近修復尾聲。（曹婷婷攝）

文化部文化資產局今於台南文化資產保存研究中心舉行「繡復解密～北港飛龍團大龍旗世紀刺繡工藝修護成果特展」開幕式。（曹婷婷攝）

大龍旗為三角型，尺寸為673 ×535 × 454公分，超過30公斤，修復人員表示，這項修復完成後，對全球文化資產保存研究，極具意義。文資局長施國隆表示，大龍旗文物修護作業經由文資局修護團隊和國內外專家學者齊心努力，期待大龍旗修護案成為一個典範，藉由這個案例，逐步建立屬於台灣織品文物的修護體系。

修復團隊表示，過去國內罕見修復這麼大的旗幟，且因旗幟毁損嚴重，多處呈現線團纏繞，看不出原形，靠著反覆悉心比對、重複試驗，找出原來的繡法，團隊也從大龍旗發現，台灣過去流行的30多種繡法當中，大龍旗就使用了26種。

此次特展以「織品文物保存與科學修護」為主題，呈現「修復祕笈大公開」、「修護師的十八般武藝」、「台灣第一旗：你不知道的祕密」等，即日起到年底在文化部文資局保存研究中心展出。

(中時 )