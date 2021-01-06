由張萬吉、許秀娥兩夫妻所經營「萬秀洗衣店」，將久未有人認領的無主衣搭配成嶄新的風格，其幕後推手「萬秀」的孫子張瑞夫，今天至中華長照協會的ICare長照咖啡館，為彷彿「無主衣」，快被世間遺忘的失親、失依長者妝點搭配，藉此喚醒長者的青春回憶，也讓他們能夠擁有屬於自己的「熟齡時尚」。

參與活動包括93歲的陸奶奶，在數年前老伴過世後，一直獨居永和，過著深居簡出的日子，陸奶奶表示，自己獨居日久，常常跌倒、生病，不太敢出門，也放棄與人聯絡，心裡時時覺得苦悶。在遇到協會以後，才常常到位於永和的長照咖啡館活動，結識同為獨老的夥伴，一起玩，一起運動，心裡的苦悶有人傾聽、有處安頓，奶奶也變得笑口常開。

陸奶奶年輕時很愛漂亮，衣櫃裡至今還放著少女時代所訂做的旗袍與外出服，將多采多姿的回憶與羈絆鎖在裡頭。陸奶奶笑著說，很多衣服都穿不下了，但還是很寶貝他們，今天重新把他們穿起來，還化妝得漂漂亮亮，已經很久沒有這樣了。謝謝這些小帥哥、小美女今天過來，帶自己穿得漂漂亮亮。

針對今天參與中華長照協會的「熟齡時尚」活動，張瑞夫說，起初自己既期待又忐忑，因為試著去找出不同族群的「共感」，向來是件微妙的事。他也希望，能夠透過萬秀團隊的一點影響力，讓更多人看見長者的困境，讓他們活出更多精采。

中華長照協會表示，協會自102年成立，7年多以來積極投入弱勢長者服務，期許建構一個「幼有所長、壯有所用、老有所終」的良善社會，未來會把服務推擴至更多弱勢長者，捐款可洽中華長照協會官網或02-2922-9993。

(中時 )