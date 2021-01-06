去年新冠肺炎疫情延燒了一整年，世界各國都因此受到影響，近期才有多家藥廠推出疫苗，但成效如何？大家都在觀望。網紅「廣告小妹」則說朋友的丈夫打了疫苗，朋友擔心整晚睡不著找她聊天，到底該不該打？廣告小妹掙扎了很久才給了自己的答案。

歌手許慧欣的妹妹許嘉凌近年淡出演藝圈，在德州大學安德森癌症醫療中心（MD Anderson Cancer Center in the Texas Medical Center）成為ICU急診護理師，去年12月她在臉書分享第一手接種新冠肺炎疫苗的心得，直說是「最好的方式結束這瘋狂的一年」，並透露多少有些後遺症，但第3天起就沒事。

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

許嘉凌說，自己過往打流感疫苗的經驗是手臂痠痛、身體疲累，這回接種新冠肺炎疫苗前半天沒事，但第二天起床後開始感覺到手臂痠痛，然而跟流感疫苗比起來症狀還是算輕微，第三天起痠痛感和疲累感都消失，好友Gino發問：「已經有疫苗了？百分之百有效嗎？」她回應：「是疫苗，要打兩次」、「他們研究了，說目前95%」。

今(6日)凌晨，廣告小妹說，身邊有許多朋友陸續打了疫苗，就她而言，對哪國的疫苗都沒有信心，在生病和打疫苗之間她選擇不出門、不面對，暫時不作選擇，但很多人的工作被迫接觸人群，問了這些人後得到了哀傷的答案：「疫苗不是為了自己打，是為了家人打。誰曉得哪一日會被傳染，連帶傳給了家人。肺炎是全家扛，疫苗的副作用卻是獨自承受」，相較之下還是寧願接受打疫苗的風險，最後嘆：「說不準是個好東西呢」。

見此，網友回應：「我希望看到台灣政府帶頭公開打疫苗再說」、「最近看了一些台灣疫苗進口的新聞，就怕到時想打沒得打（搶不到），然後台灣社會又捲起一股疫苗之亂了」、「我應該也是不會去打疫苗派，不過打不打受限於職業，也是和自己在乎的人有關，如果賭的是健康……為了避免最糟的情況發生悔不當初，還是打了吧」、「看到各國政府處理疫情一團糟而且滿口謊言，老實說對政府很難有信心。疫苗，還是先讓第一批人打完沒事了再考慮一下吧」。

(中時新聞網)