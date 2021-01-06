說起中醫界有哪些帥哥，素有「中醫界郭富城」稱號的陳峙嘉醫師絕對名列前茅。過完年就將45歲，平日看診已經非常忙碌，更要花時間上節目、寫書、出席講座和活動，家裡還有學齡期孩子要接送照顧，他每天都和時間賽跑。不過陳峙嘉看起來依舊神采奕奕，看不見疲累的中年樣貌。問他平日養生秘訣，他笑說，不外乎四大重點原則，都在生活中就可以做到。

外型帥氣的中醫師陳峙嘉被封為「中醫界的郭富城」，他也是第一名模林志玲的家庭中醫師。(圖/幸福文化提供)

●念的是西醫藥學博士 一場久咳讓他遇見中醫

雖然在中醫界執業已經11年了，不過陳峙嘉其實原本念的是西醫藥學系，還一路念到藥學博士，西醫底子深厚。

在念博士期間，有一次他從學校回家，媽媽聽到他的咳嗽聲，關心問道：「你不是精通藥學，怎麼不自己找藥吃？」過了兩個星期，陳峙嘉再回到家，咳嗽仍舊未癒，他告訴媽媽，「我也吃了藥，可是越吃感覺頭越重，吃不好。」

媽媽一聽直言，「你這是冷嗽，我煮麻油雞給你吃。」陳峙嘉原本抗拒，覺得咳嗽怎還能進補，不過抵不住媽媽要求，就喝了兩碗。沒想到第二天，陳峙嘉發現原本卡得很緊的喉嚨變鬆，昏鈍的感覺也消失了。

這個經驗給他震撼教育，這才發現原來身體很多狀況，並非表面看到的症狀，而是身體系統的一連串反應，他開始對中醫產生莫大興趣，報考學士後中醫，從此人生道路大轉彎。

陳峙嘉常以生活化的舉例來解釋難懂的中醫辭彙。(圖/取自陳峙嘉臉書)

●翻轉中醫難懂辭彙 「肺脾腎的存款法則」讓人秒懂

陳峙嘉說，來看診的人都各自有病痛，西醫角度會從各個器官找尋病因，但中醫「望聞問切」的目的，是找出症狀源頭。他舉例，曾有患者因為排便不順來就醫，他經過詳細診療後發現，其實問題出在腰椎。他教病人幾個動作鬆開緊繃的腰椎，排便自然就暢通了，根本不須用藥。

「我常跟病人解釋，人體三大層次就是肺脾腎，就像是每個人身邊可以運用的金錢。」他以生活化的例子說明：

肺：就像口袋裡的現金，可以隨時使用，對人體來說，就是有空氣就能呼吸。

脾：就像銀行存款，如果人有固定工作、有定時金流入帳，就能常保帳戶不匱乏。以人體來看，就像三餐與睡眠都定時定量，讓身體能量不致變赤字。

腎：就像祖先傳下來的房地產，如果現金和存款都足夠運用，當然就不會像敗家子變賣祖產。對身體來說，只要生活上讓肺和脾都能餘裕運作，自然不會傷到腎氣老本。

●常保年輕的四大祕訣 就在每天生活裡

不諱言年輕時因為愛吃甜食、喝啤酒，常熬夜晚睡，也沒有好好吃飯，曾有一段時間常感疲累，全身皮膚癢，常犯溼疹。「那時我常常有氣無力，你不要看我現在講話可以一連串字一起講，我曾經講不到十個字就喘、講話沒聲音。」

陳峙嘉坦言，生活不良習慣讓他的體質變脾虛，不過透過自我覺察，順勢改變了生活習慣。現在的他嚴守四個原則:

與孩子一起跑步打球，是忙碌的陳峙嘉，得以兼顧運動和親子關係的生活小撇步。(圖/取自陳峙嘉臉書)

1.細微時間無痛運動：

忙碌不是藉口。除了每周固定1-3次帶孩子跑步和打球、近來也上健身房重訓練肌力外，陳峙嘉習慣在通勤的畸零時間運動。

「像搭捷運時，能站就不要坐。同時輕輕握著把手，不要緊握，讓身體隨著車行速度與方向維持平衡，無形之間就是在練核心肌群和反應力。」

2.吃飯定時定量：

讓身體習慣並且知道甚麼時候會有能量補充，它就能安排代謝與吸收。就像讓存款金流保持穩定，就能調配日常所需並且應付突發狀況。

3.營養一定均衡

五穀雜糧、蔬果、魚肉都充分攝取，即使有時吃些甜點、飲料或是燒烤油炸，也無須太忌口，不需要讓人生過得太緊張。

「重點就是不偏食，也不拒吃某一類食物。並且要觀察身體反應，如果吃了哪些食物感覺不舒服，就是不適合或是過量。大原則就是，吃進去的總量絕對要營養均衡。」

4.充足睡眠並且睡對時間

陳峙嘉靦腆笑說，現在他唯一比較脫軌的項目是睡眠不足。他建議，晚上11點到半夜3點間這4個小時，最好進入深沉睡眠狀態。如果習慣半夜工作或是夜貓族，「最好的睡眠時間還是跨過這4小時並且睡足7小時，比如晚上9點睡到凌晨4點，既能享有夜晚的平靜，又能照顧身體需要。」

陳峙嘉說，儘管體質可能是天生的，但是要遠離老胖醜的命運，從生活中自我覺察絕不可少。養成好習慣就盡量維持。他在近日出版的新書《女人好養》裡不忘提醒，最好的健康之道是從日常就學會「自然」養生法，「因為逆齡的關鍵其實真的很簡單，就是平衡而已。」

(中時新聞網)