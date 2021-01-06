知名YouTuber「愛莉莎莎」，在網路擁有超高人氣，之前因為各大旅館開箱文名氣爆漲，短時間內訂閱人數飆破百萬人，不過之前PO出實測7日斷食影片，聲稱喝下橄欖油混和液能排出體內膽結石，卻慘遭台大醫師打臉。

愛莉莎莎日前拍片實測7日斷食影片，並強調有科學根據，她表示做的是「蔬果斷食法」，在斷食過程中只能吃蔬果，也就是印度自然療法中所謂的「肝膽排石法」，表示人的肝臟和膽囊中有非常多結石，累積太多就會罹患癌症、憂鬱症等慢性病，在實測過程中，必須要先吃瀉鹽，接著喝下橄欖油加上葡萄柚汁的混合液，喝完後便陸續拉了好幾次肚子，而在排便中發現綠色物體，經詢問後得知就是「膽結石」。

醫學型YouTuber蒼藍鴿表示嚴重恐引發急性胰臟炎（影片／翻攝自蒼藍鴿的醫學天地YouTube）

對此，擁有台大醫師資歷的醫學型YouTuber蒼藍鴿，表示此療法毫無醫學根據可言，接著打臉愛莉莎莎影片中的說詞，他表示膽囊裡面可能有結石，但肝臟裡面基本上不會有結石，此外指出有些人崇信此方法，喝下大量橄欖油之後，引發膽囊炎發作，甚至誘發急性胰臟炎，更強調喝瀉鹽只會造成拉肚子，不會因此讓膽管放大。

對於愛莉莎莎表示排便中的綠色物體是「膽結石」，蒼藍鴿打臉表示大量橄欖油和葡萄柚汁在體內形成皂化反應變成「皂化石」，根本並非所說的膽結石，藉此呼籲不要認為醫學書籍在書局販售，就把內容信以為真，接著更打臉愛莉莎莎「自己試後沒有效就算了，為何還要把不正確的觀念拍成影片告知大家」。

(中時新聞網)