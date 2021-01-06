廟方及各界肯定警方的用心。（曹婷婷攝）

近期各縣市頻傳廟會鬥毆事件，廟會引發交通民怨也遭詬病，台南市永康區「大灣廣護宮庚子科五朝謝恩祈安清醮」為期16天建醮日前圓滿落幕，永康警分局協助動員警、民維護現場秩序及疏導交通，期間未發生聚眾鬥毆，並善用科技成功減少封路管制，避免造成交通衝擊，降低民怨，廟方特別留言感謝員警執勤辛勞，台南市警察局長詹永茂昨晚前往永康分局慰問並提出嘉勉。

大灣廣護宮睽違14年建醮活動，本次因文化季擴大舉辦，除宋江陣、普渡，還特別邀請明華園演出，影響最大的莫過於交通，尤其元旦連假多達三百組陣頭在大灣地區遶境入廟，並期前透過社群網站等方式提前公告提醒用路人改道，廟方也首次特別為陣頭頭、中、尾隊伍神轎上各裝上GPS定位系統，讓警方透過網路連結，可隨時掌握遶境隊伍的位置及距離，彈性調度交管警力，減少警力耗費。

警方也在指揮所架設監視器即時監控系統相互結合，監看各重要路口交通流量及廟前廣場情形，遇到壅塞或滋事情事，可立即調度警力疏導、制止或排除，因充分善用科技，得以降低擾民，展現出優良宮廟文化成果。

詹永茂表示，針對這次大灣廣護宮建醮活動16天來達到零鬥毆、不擾民，展現優質宮廟文化好傳統，特別嘉許永康分局從事前與廟方溝通協調到科技監控，比如陣頭GPS裝置，前、中、後陣頭隊伍在遊行活動中的管制，本次活動在分局、廟方及民力的協助之下，達到非常圓滿的結果，非常感謝大家的辛苦，也希望永康分局此次勤務秩序維護成為宮廟舉辦各項活動的典範。

(中時 )