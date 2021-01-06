繼平台外送服務網羅便利商店、高檔超市、大型量販店、在地小農、藥妝店、母嬰藥局、寵物用品後，Uber Eats今（6）日宣布與全聯福利中心強強聯手，全聯將自1/8起推出「PXGo!小時達」服務，借重Uber在即時預訂的平台服務與車隊對接的技術，在雙北推出最快30分鐘內可外送2000項以上農產品、生鮮食品、冷藏商品的服務生鮮食品到家的服務，為現代人忙碌的生活帶來全新的貼心服務。Uber Eats生鮮外送服務也將提供會員訂購全聯生鮮食品，將最新鮮的食品、食材快送到家。

全聯福利中心總經理蔡篤昌在今日活動中分享，全聯邁向數位轉型共有三部曲計畫，首部曲是2019年5月推出PX Pay行動支付，累積至今App下載超過800萬，PX Pay支付佔比在上個月達到近30%，也讓全聯非現金支付比例在PX Pay加持下已超過50%，成功轉化婆婆媽媽的消費習慣。第二部曲則是PXGo!，服務以「全聯就是你家的大冰箱、大倉庫」的概念來推動，鼓勵消費者大批購買再到門市分批取貨，且可作為禮物饋贈，為全聯帶來不少箱購業績。第三部曲就是推動實體電商，原先預計在2020年中，最晚也預計到年終推出，不過因為面對庫存精準的艱難挑戰，延後至今。因此今日能順利推動「PXGo!小時達」服務，也要感謝不少幕後人員的齊心協力，用心克服了相關困難。今日全聯推出的「PXGo!小時達」第一波將先選定新北50家門市，以每家服務門市服務半徑3公里來計算，理想可以覆蓋雙北100%區域（扣除山區、偏遠地區），在30分鐘至1小時內即可送達。

為因應PXGo!小時達推出，PX Pay App也將進行改版。蔡篤昌指出，PXGo!小時達共具備5大競爭優勢。（1）價格優。不管線上線下都是統一價格。實體店若進行促銷，線上也會跟進。（2）商品齊。初期導入2000項以上商品，生鮮日配類、食品雜貨商品都超過1千項。（3）速度快。藉由與Uber合作，下單30分鐘到1小時後一定會到。（4）可下單時間最長，每日9:30-20:00都可以下單。（5）種類多。PXGo!提供選擇宅配到家、到店取貨，或可以早上下單，指定時間到店取貨等三種方式，服務種類最多。因此雖然相關服務推出較慢，相信能夠在很快達成數位轉型的目標。

針對與Uber Eats合作，蔡篤昌表示表達Uber Eats是台灣品牌最好的外送平台，共有300萬以上用戶，用戶群更為年輕。年輕人傾向使用手機購物、或前往便利商店購物，但是較少到超市購物。因此全聯也期待透過「PXGo!小時達」服務能夠讓Uber Eats會員有望進入全聯購物，也期待較為年長的全聯會員有機會導客到Uber Eats平台，使用外送服務，為雙方平台加分。

Uber Eats與全聯攜手推動的生鮮外送，對接了API，讓門市人員可透過PDA揀貨。（黃慧雯攝）

Uber Eats與全聯攜手推動的生鮮外送，對接了API，讓門市人員可透過PDA快速揀貨，完成後便可即刻傳回資料到Uber Eats派送外送員，達成30分鐘至1小時內外送到家的目標。（黃慧雯攝）

Uber Eats台灣總經理李佳穎今日則分享到，2020年平台非美食外送成長9倍，涉及生鮮、寵物、日用品等品類。Uber Eats也在2020年從美食外送平台擴大為隨點即送平台。根據平台數據，Uber Eats發現，喜愛訂購外送美食的會員也是也是首批菜籃族，也就是首批開始點購生鮮的人，並未取代原本點購美食外送的頻率。而點購生鮮外送的會員，頻道最高落在週日、第二熱門時段則是週二及週一，打破外界認為的線下行為模式。此外，也發現用戶愛在下午最愛點購生鮮，這時段與美食外送明顯錯開，推測用戶是為購買在家煮菜的食材所致。透過平台數據，Uber Eats發現消費者對於健康要求不斷提升。消費者最愛訂購的前五大商品中，有機蔬果、通過安全認證的肉品就佔據其中，顯示消費者對於疫情下對於安心食材的重視。

李佳穎指出，透過爬梳消費者的訂購行為，可以發現主打新鮮食材的全聯福利中心就是最好的合作夥伴。藉由雙方本次的合作，可提供消費者在Uber Eats上即可訂購超過2000多個全聯品項，覆蓋有機食材、冷藏、冷凍品等，能一站式滿足消費需求。此外雙方本次合作還進行了API轉接，能與門市人員的撿貨PDA串接，門市人員藉由手持PDA便以快速檢貨。待撿貨完成，便可串上Uber Eats平台派送外送合作夥伴抵達全聯取貨。期待雙方合作可以讓會員感受到在Uber Eats點購全聯品項的順暢體驗，當前雙方合作是從雙北開始，而這只是第一階段的計畫，期待順利完成後能擴大到全台灣，讓喜愛全聯、未認識全聯都可以加入這項服務。

若想要體驗雙方合作的成果，習慣PX Pay的消費者可以在App中直接選購生鮮食品在30分鐘至1小時內外送到家；Uber Eats用戶也可在平台上的「生鮮雜貨」區，選購到全聯的新品食材，滿足各樣需求。為推動本次合作，雙方都推出了不少優惠，Uber Eats自1/8-1/31期間，在平台上點購全聯福利中心商品滿299可享一次折抵100的優惠，等於打67折，還可與優饗方案或是雙享方案疊加使用；全聯則是從1/8-2/3為止推出三重優惠，包含天天有爆殺價、不限金額10%回饋、699免運還可以加1元得一串衛生紙等。

全聯指出，期待今年內可將雙平台線上服務擴展至全台，目標是規劃200店能加入服務。蔡篤昌指出，全聯啟動數位轉型雖然慢，但是前兩階段都頗為成功。因此他期待未來全聯能後發先至，很快做到線上生鮮雜貨購物第一大品牌。

(科技)