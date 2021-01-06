時力立委陳椒華今日再度召開記者會表示，桃園市政府不當核發許可證，且疑似放水，以致有害玻璃纖維樹脂粉被桃園毅川等3家公司，以資源化產品名義銷售，流向包括數月前才因棄置玻璃纖維等廢棄物遍布中彰投而遭收押的長松公司。與會的環團向桃園市長鄭文燦喊話，要求對毅川等業者開罰，並公開許可證審查會議紀錄，否則將陳請監察院調查圖利瀆職。

陳椒華日前曾指出，桃園市政府不當核發許可證，讓有害玻璃纖維樹脂粉以資源化產品名義銷售，流向國民黨屏東縣議員劉淼松所經營的鍇霖土資場，造成毒粉末跨縣市流竄。

陳椒華說，毅川等公司的玻纖樹脂粉未依許可證的規範加以標示，涉嫌違反《廢棄物清理法》，而鍇霖的貯存方式形同堆置掩埋有害事業廢棄物，中央和地方環保單位還要用「資源化產品」來當有害事業廢棄物的護身符？有害事廢未標示還銷售，加上鍇霖貯存不當及棄置，已是情節重大，多年來為何不開罰處分？

陳椒華表示，將要求桃園環保局依法開罰毅川等3家業者沒有依法標示玻纖樹脂粉，並請公開許可審查小組的會議記錄，說明給中德科技的玻纖樹脂粉銅含量從0.5％放寬到5％的理由。

與會的台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，桃園到屏東，甚至學甲爐碴案，都看到官員包庇護航業者，讓人質疑環保單位到底在幫誰？銅超標的玻纖樹脂粉是有害毒粉末，在全台多處流竄污染環境，以鍇霖案來說，不當核發許可證的鄭文燦是禍首，屏東縣長潘孟安縱容鍇霖，則是幫兇。

粘麗玉說，桃園環保局涉嫌圖利處理業者，屏東環保局涉嫌包庇違法業者，已涉及公務員瀆職及圖利罪，環團將向監察院陳情舉證，要求調查是否涉嫌不法圖利及瀆職。

(中時 )