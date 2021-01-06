台南市政府教育局為提升學生的閱讀理解力，扎根學力基礎，打造從幼兒到高中的閱讀理解平台「布可星球」，但多位民進黨台南市議員6日卻批評，半年來不僅布可星球上的推薦書籍，全市館藏數量太少，導致僧多粥少、一書難求，加入平台的學生數也不足，要求與文化局合力提升館藏量並提供獎勵制度，帶動閱讀風氣。

教育局主任秘書楊志雄回應指出，為推廣閱讀活動，布可星球已成立規畫工作小組及命題小組，目前布可書單的選書也有1000本，命題小組將加速命題速度，在109學年度將書全數上架，未來也會再購入3萬5000本新書，並與文化局圖書館合作，全面提升布可星球書籍量，讓每一位學生都能借到書。

議員呂維胤指出，據統計，全市19歲以下學童約有31萬人，但近日卻接獲民眾反映，指布可星球上的推薦書籍，全市館藏數量少，例如推薦書籍《三隻小豬的真實故事！》全市館藏量僅29本，推薦書目資訊也不齊全，沒有按照年級、領域分類，導致書籍難以搜尋、借閱，造成僧多粥少、一書難求的現象。

呂維胤還說，根據教育部《108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》統計資料，台南市整體城市閱讀力排名全台第3名，新總圖更於近日開幕，教育局應該趁勝追擊，加強閱讀相關政策，從小扎根，培養全市閱讀人口。

議員沈震東表示，除了推薦書籍藏書量嚴重不足外，至今布可書單也僅列了613本，12月的新增書籍甚至掛零，書籍的數量、類型的多樣性都嚴重不足，恐難以有效推廣閱讀風氣，教育局應與文化局所屬圖書館搭配合作，定期上架書籍，充實布可書單，提升整體書籍量。

議員陳秋宏肯定教育局設立布可星球的美意，但也強調，目前加入該平台學生數僅約4萬多人，教育局應立即改善現有問題，吸引更多年輕學子參與平台，帶動閱讀風氣。

議員蔡筱薇指出，受到3C科技的影響，現代人越來越難靜下心來好好閱讀。鑑於閱讀仍是獲取知識與培養理解力的最佳途徑之一，希望市府能重視閱讀的重要性，補足全市優質書籍的館藏量，全力培養閱讀習慣，讓學生透過閱讀能認同在地、接軌國際。

(中時 )