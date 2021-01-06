台中市雙崎部落埋伏坪步道保留獨特的地質地形、珍貴的原始林生態。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

埋伏坪登山步道全長2.6公里，約2小時左右可走完。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

時至秋冬季節，埋伏坪登山步道呈現紅葉飄落風貌。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市和平區雙崎部落緊臨雪山山脈及大安溪，擁有豐富的生態與宜人的氣候。台中市觀光旅遊局配合自然環境，建置埋伏坪登山步道、舉辦步道巡禮及食宿遊小旅行，廣獲好評。時至隆冬季節，觀旅局提醒行山時注意保暖和水分補充，即可順利出行，走訪充滿自然原始風貌及承載人文史蹟的手作步道。

觀旅局長林筱淇表示，埋伏坪步道是泰雅族人過去的獵徑古道，具有獨特的地質地形、珍貴的原始林生態；歷史記載當年日軍進攻雙崎部落時，泰雅族人善用山、河地形伏於大安溪南岸高地，阻隔日軍進攻，此步道為當時泰雅族保衛家園重要軍略要塞，稱為埋伏坪。

林筱淇指出，市府在不進行大規模的擾動下，運用生態工法增設步道遊憩設施，於地質堅硬岩層利用崁石方式提供階面，將部分坡度較緩的崎嶇路面改採粗木屑鋪面；此外，並建置具自明性及指向性的指標系統，沿線串聯紅磚水塔、引水圳遺址及百年櫸木等特色節點。

林筱淇補充，埋伏坪步道全長2.6公里，約2小時左右可走完，除了部分路段需扶著繩索攀爬，其餘都是好走的台階，手作步道沿途自然生態豐富，適合全家大小一起攀爬；時至秋冬季節，呈現紅葉飄落風貌，登山口為果園，季節合宜的話，可以遇見紅通通的柿子林，路程中還可俯瞰雙崎部落及大安溪風光。

觀旅局建議，出發前可致電當地社區發展協會理事長吳懷聲04-25911236，預約行山導覽，在理事長的熱心導覽下，可認識泰雅族傳統屋、瞭望台、穀倉，並欣賞原住民舞蹈表演、享用風味餐，並有機會體驗泰雅族傳統編織手作課程，感受最舒心的旅程、最療癒的景致。

(中時 )