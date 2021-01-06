台北地院審理立委集體貪瀆案，今就國民黨立委廖國棟涉收賄790萬元部分，傳喚廖的辦公室主任丁復華作證。丁表示，太流公司前董事長李恆隆認為經濟部處理SOGO經營權涉弊，曾透過廖國棟向前行政院長毛治國、前立法院長王金平陳情。

北院今傳喚李恆隆、「白手套」郭克銘、丁復華，並解提廖國棟，釐清790萬元款項交付的細節。丁證稱，廖受理李的陳情後，在與毛治國、王金平等人的一場早餐會中提出，說明李恆隆對於太流、SOGO案的看法，但獲回覆是行政機關無法處理，他再將此結果轉知郭克銘。

丁復華說，他和廖國棟2015年3月與李恆隆、郭克銘的一次早餐會，李向廖訴訟SOGO案的委曲，希望廖協助，並允諾如經濟上有需要，不會讓大家白忙，廖當時微笑點頭致謝；同年秋天，李承諾贊助300萬元，不夠會再支持，後來這300萬元分兩次拿取，一次在李的「信義之星」家中，另一次在立法院旁「7號咖啡館」，他拿到錢就到立委辦公室轉交給廖。

丁復華另指，他與李恆隆閒聊時，李曾提及藥界知名的克里夫蘭藥廠，稱若能拿回SOGO經營權，會捐100億元將該藥廠的藥引進台灣，後來李給他50萬元支票，他認為這是參與投資新藥的錢，但當下沒有紀錄清楚，最後被認定是貪汙案的對價，確實是他的疏失，他也認錯。

丁復華說，2018年公司法修正案通過後，郭克銘又在「7號咖啡館」給他100萬元，轉交廖國棟時，廖分給他30萬元，他再把其中15萬分給黨工沈建億，感謝沈支持廖國棟。丁強調，廖是真的不認同經濟部的作法，才會質詢經濟部或凍結預算，這都是立委監督行政機關常用的方法。

(中時 )