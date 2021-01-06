台中市里長聯合服務總會餐會6日在台中市舉行時，會前爆發「里長槓市長」，沙鹿區美仁里里長陳建良痛批市長盧秀燕「說一套做一套」，立法院副院長蔡其昌到場時，被詢及是否為下屆台中市長選舉舖路，他強調，「把現在的位置做好了，就自然會有下一個位置」，現在把副院長的這個角色做好，對是否受鼓舞選市長，他不多做回應。

蔡其昌指出，能夠幫忙的事情，我就盡量做盡量解決，把現在的位置做好了，就自然會有下一個位置，那下一個位置是什麼？「我不知道，反正對我來講，我就是努力把事做好」，市長選舉時間到了，自然就會有一個結果，就算民進黨要提名，也要一年後的事情，所以這個時間點不用再討論這個問題。

蔡其昌今日出席台中市里長聯合服務總會，這場全市里長聯誼餐會，由於是最基層的里長，蔡其昌親與會，盧秀燕以另有公務，由黃國榮出席。

由於會前有里長火力十足的批盧，媒體詢問是否會受到鼓舞，參選下屆台中市長更有信心？蔡其昌表示，他是替台中市民替鄉親解決問題，因為里長陳建良是他多年的好朋友，長期以來對於促進區里的服務，他都重視關心。

蔡其昌說，今天要趕去台北立法院，先特別先趕過來跟所有的里長問候，再去趕高鐵，所以受邀就來參加。

媒體追問，看到這麼多里長，參選市長是否受到鼓舞，對於下一次的市長選舉更有信心？蔡其昌說「沒有啦，不要再問這一題了，這個這一題跳過」，他強調，「因為這個我已經講過很多遍了」。

「現在擔任副院長的位置，都是來解決問題來做事情的，我現在的位置就是副院長，所以我要把副院長的這個角色做好」，蔡其昌表示，他會替台中市民替鄉親解決問題，只要大家希望他幫忙，最近解決了很多包括各地區，學校軟硬體設施不足，也解決社區的一些活動中心、改善步道等。

蔡其昌說，里長聯誼會將里長的心聲做一個彙整，讓各級政府都知道里長是很辛苦的，都在為基層服務，特別向防疫期間，很多工作也都需要里長來做配合，里長、里幹事這些辛苦的基層工作，應該多給予關心都給予支持，傾聽他們的心聲，能力可以解決範圍內的的問題，盡量幫里長來解決。

(中時 )