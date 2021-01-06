苗栗縣45歲劉姓男子感冒數天因胸痛到急診就醫，經X光與電腦斷層掃描檢查，發現他的左胸有許多發炎積膿液，確診為膿胸，幸經微創手術合併抗生素治療後，順利康復出院。

大千綜合醫院指出，劉男無慢性疾病，從事勞動工作因此體力也不差，非膿胸的高風險族群，實屬少見，但他在3年前就曾發生過一次右胸膿胸，沒想到這次竟換左胸。

劉男經檢查發現左胸有發炎膿液（紅圈處），確診為膿胸。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，當胸腔內發生肺炎、感冒、吃飯嗆到、久病臥床造成咳痰能力差等感染，且有肋膜腔發炎反應時，即可能產生肋膜積液甚至積膿，也就是膿胸，會出現胸痛、咳嗽、發燒、呼吸急促等症狀。膿胸的高風險族群多為免疫力低下、糖尿病等慢性疾病、高齡、長期臥床病人。

過去膿胸的治療方式為傳統手術或置放胸管，但傳統手術傷口大、復原慢，且膿胸病人大多身體虛弱或合併多種內科疾病，不適合接受傳統手術，因此以置放胸管治療為主。

大千醫院指出，研究發現，置放胸管治療的病人，重複再入院的機率比較高，易造成病人負擔，現行微創手術發達，胸腔內視鏡手術有傷口小、恢復快，且可縮短住院時間等優點，可成為膿胸病人的治療選擇之一。

楊絡勝提醒，膿胸雖是較嚴重的感染疾病，但若能及早診斷並治療，大部分病人都可治癒並恢復健康，因此，若有發燒、咳嗽、胸痛等症狀，尤其高危險族群，務必盡早就醫，讓醫師評估及治療。

(中時 )